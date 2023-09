L’équipe masculine espagnole exprime sa solidarité avec les femmes après le baiser de Luis Rubiales | Nouvelles du monde

Les capitaines de l’équipe masculine espagnole ont exprimé leur solidarité avec l’équipe nationale féminine après ce qu’ils qualifient de « comportement inacceptable » de la part du président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales.

Álvaro Morata, César Azpilicueta, Rodrigo Hernández et Marco Asensio ont publié une déclaration au nom de toute l’équipe dans laquelle ils ont déclaré que le succès de l’équipe féminine en Coupe du Monde avait été « terni ».

M. Rubiales a fait l’objet de nombreuses critiques pour avoir embrassé la joueuse Jennifer Hermoso sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des prix après la victoire 1-0 de l’Espagne sur l’Angleterre en finale de la Coupe du monde féminine le 20 août.

Dans le communiqué, les capitaines déclarent : « Une fois concentrés à Las Rozas, les joueurs de l’équipe nationale souhaitent souligner plusieurs problèmes concernant les derniers événements qui ont porté atteinte à l’image du football espagnol :

« Tout d’abord, nous souhaitons transmettre, une fois de plus, notre fierté et nos plus sincères félicitations à l’équipe nationale féminine pour le titre de championne du monde à Sydney.

« Une étape historique pleine de sens qui marquera un avant et un après dans le football féminin espagnol, inspirant à de nombreuses femmes un triomphe d’une valeur incalculable.

« Pour cette raison, nous voulons regretter et exprimer notre solidarité avec les joueurs qui ont vu leur succès terni.

« Nous voulons rejeter ce que nous considérons comme un comportement inacceptable de la part de M. Rubiales, qui n’a pas été à la hauteur de l’institution qu’il représente.

« Nous nous plaçons fermement et clairement du côté des valeurs que représente le sport. Le football espagnol doit être un moteur de respect, d’inspiration, d’inclusion et de diversité et doit montrer l’exemple par sa conduite sur et en dehors du terrain.

« A partir d’aujourd’hui, nous sommes confrontés à une concentration décisive pour l’avenir du football espagnol, en route vers la qualification pour l’Euro 2024 avec deux matchs contre la Géorgie et Chypre. Nous aimerions qu’à partir de maintenant nous puissions nous concentrer sur les questions sportives étant donné l’importance de les défis qui nous attendent.

La déclaration de l’équipe masculine d’Espagne intervient quelques jours après M. Rubiales a doublé sa défense du baiser.

Il a affirmé qu’il s’agissait d’un acte consensuel (ce avec lequel Hermoso n’est pas d’accord), ajoutant : « A aucun moment il n’y a eu d’agression, en effet, il n’y a pas eu le moindre inconfort, mais une joie débordante dans les deux ».

M. Rubiales a également déclaré qu’il bénéficiait d’un soutien en ligne et dans la rue.

La semaine dernière également, l’entraîneur anglais Sarina Wiegman s’est dite « vraiment blessée » par la crise entourant l’incident de la finale de la Coupe du monde féminine, tandis que l’oncle de M. Rubiales a sortir pour l’accuser d’être « obsédé » par les femmes et le pouvoir.

Pendant ce temps, un comité juridique du gouvernement espagnol chargé des questions sportives a ouvert une procédure formelle contre M. Rubiales.

L’Espagne espère le retirer indépendamment d’une procédure de la FIFA qui l’a déjà suspendu provisoirement.

Le comité gouvernemental décidera s’il a abusé de son autorité en embrassant Hermoso ou s’il a porté atteinte à l’image et à la réputation de l’Espagne lors d’un événement sportif, comme le prétend le gouvernement.

Il pourrait être banni de ses fonctions pendant deux ans.

« Quand les yeux du monde étaient tournés vers nos joueurs, ses actes ont causé à notre sport et à notre pays des dommages difficiles à réparer », a déclaré Miquel Iceta, ministre espagnol par intérim de la Culture et du Sport.