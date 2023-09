L’équipe masculine espagnole dénonce Luis Rubiales pour le baiser de Jenni Hermoso après la victoire de la FIFA à la WWC

L’équipe nationale masculine d’Espagne a dénoncé lundi le « comportement inacceptable » du président du football espagnol, Luis Rubiales, suspendu, suite à son fameux baiser lors de la Coupe du monde.

Rubiales, 46 ans, a défié les attentes et a refusé de démissionner de son poste de président de la Fédération espagnole de football (RFEF) après avoir embrassé de force Jenni Hermoso sur les lèvres après la victoire de l’Espagne à la Coupe du monde féminine.

Alvaro Morata, de l’Atletico Madrid, a lu une déclaration au nom de toute l’équipe félicitant leurs homologues féminines pour un exploit « historique ».

Il a déclaré que l’équipe masculine « a exprimé sa solidarité avec les joueuses et a déploré que leur succès ait été terni » par Rubiales lors de la cérémonie de remise des prix le 20 août à Sydney.

Morata a ajouté : « Nous voulons dénoncer le comportement inacceptable de M. Rubiales qui n’a pas été à la hauteur de l’institution qu’il représente.

« Nous sommes résolument du côté des valeurs inscrites dans le sport.

« Le football espagnol doit être une source de respect, d’inspiration, d’inclusion et de diversité, et doit montrer l’exemple dans son comportement sur et en dehors du terrain. »

Hermoso s’est jointe à une grève massive des joueuses, affirmant qu’elle n’avait pas consenti au baiser.

L’Union des joueuses Futpro, Hermoso et 80 autres joueuses ont déclaré qu’elles n’accepteraient pas une convocation internationale « si la direction actuelle continue » à la RFEF.

Rubiales a tenu bon en refusant de démissionner de son poste « à cause d’un petit baiser consensuel », provoquant une indignation générale.

La FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, l’a suspendu pour 90 jours et a ouvert une enquête disciplinaire sur son comportement.

Rubiales fait également l’objet d’une enquête du tribunal sportif espagnol.

