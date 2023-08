L’équipe masculine des Pays-Bas vise le patron de l’Angleterre Wiegman

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine d’Angleterre, Sarina Wiegman, pourrait revenir aux Pays-Bas d’une manière historique. L’ancienne entraîneure en chef des Pays-Bas a connu du succès à chacune de ses étapes en tant qu’entraîneure. Avant de rejoindre l’Angleterre, Wiegman a mené l’équipe féminine des Pays-Bas à la finale de la Coupe du monde 2019. Là, seul l’USWNT pouvait ralentir les Hollandais.

Après avoir mené l’Angleterre au titre de l’Euro féminin de l’UEFA 2022 et à la finale de la Coupe du monde féminine 2023, d’autres équipes ont appelé. Cependant, Le télégraphe rapporte que Wiegman serait sur la liste restreinte des noms pour reprendre l’équipe masculine des Pays-Bas. Actuellement, Ronald Koeman est sous pression pour obtenir des résultats. Koeman a perdu trois des matchs de compétition qu’il a dirigés. Cela comprend une défaite 4-0 contre la France lors des éliminatoires de l’Euro 2024 et une paire de défaites contre la Croatie et l’Italie lors de la finale de la Ligue des Nations.

Par conséquent, Wiegman pourrait être un changement de rythme alors que les Pays-Bas cherchent à se réaffirmer sur la scène mondiale. Wiegman est sous contrat avec l’Angleterre jusqu’à l’Euro féminin 2025. Dans chacun des quatre tournois où elle a été entraîneure, son équipe nationale a atteint la finale. Elle a été l’entraîneure à remporter chacun des deux derniers championnats d’Europe féminins. La dernière fois que l’équipe masculine néerlandaise a atteint une finale, c’était lors de la Coupe du monde 2010, où elle avait perdu contre l’Espagne.

Les Pays-Bas ne sont pas seuls dans cet intérêt. Le télégraphe Le directeur général de la FA d’Angleterre, Mark Bullingham, a ajouté que le successeur de Gareth Southgate dans l’équipe masculine pourrait être une femme. Wiegman comprend la culture de l’équipe nationale anglaise pour en faire une transition en douceur.

L’USWNT pourrait combattre l’équipe masculine des Pays-Bas pour Sarina Wiegman

Cependant, si Wiegman doit rester dans le jeu féminin, l’USWNT essaie de l’attirer pour remplacer Vlatko Andonovski. Cependant, l’Angleterre était confiante dans sa capacité à refuser l’USWNT afin que Wiegman reste avec les Lionnes. Bien sûr, le pays d’origine de Wiegman offrant la possibilité de gérer l’équipe masculine serait historique. Il serait plus difficile pour Wiegman de refuser une opportunité avec autant de match nul.

Wiegman a déclaré qu’elle n’avait aucune envie de quitter les Lionnes après avoir perdu la finale de la Coupe du monde. Cependant, son potentiel pour gérer l’équipe nationale néerlandaise est plus fort que jamais après un tel succès.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images