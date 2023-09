L’équipe masculine de volleyball du Canada battue par les États-Unis en finale du Championnat continental de la NORCECA

L’équipe masculine de volleyball du Canada s’est inclinée dimanche face aux États-Unis dans le match pour la médaille d’or au Championnat continental de la NORCECA, subissant une défaite de 3-0 (25-20, 25-14, 25-22) à Charleston, en Virginie occidentale.

Le frappeur extérieur Matt Anderson a mené les États-Unis à leur premier championnat depuis 2017 avec un record de 16 points sur 12 attaques, deux blocs et deux as.

Les Américains sont restés invaincus à Charleston, devançant le Suriname, Porto Rico et Cuba en groupe avant de battre la République dominicaine en demi-finale.

Le Canada est entré en finale avec une fiche de 3-0 après une victoire en demi-finale contre Cuba et des balayages contre les Dominicains et le Mexique au Charleston Coliseum and Convention Center.

Le frappeur extérieur canadien Stephen Maar a mené l’équipe en finale avec 12 points sur 10 attaques, un bloc et un as. En face, Arthur Szwarc a ajouté huit points sur huit attaques et le Canada a remporté sa deuxième médaille d’argent consécutive au tournoi.

Les États-Unis ont dominé le Canada pour les attaques (44-31) et les blocs (5-3), tandis que les Canadiens ont dominé pour les as (4-3). Les Américains ont marqué 23 points sur des erreurs canadiennes tout en en cédant 18.

Cuba a décroché le bronze plus tôt dimanche en battant la République dominicaine 3-0 (25-15, 25-14, 25-16).

Le Canada a été battu en deux sets par Porto Rico lors de la finale de l’année dernière à Durango, au Mexique.

L’équipe féminine canadienne a remporté la médaille de bronze au Championnat continental féminin de la NORCECA dimanche dernier, à domicile, à Québec.

