L’équipe masculine de volley-ball PH aura son « opportunité » aux Jeux asiatiques

MANILLE, Philippines — L’équipe masculine philippine de volleyball n’a peut-être pas remporté de médaille lors des deux Jeux d’Asie du Sud-Est, mais son programme a eu l’occasion de poursuivre son développement avec son premier passage aux Jeux asiatiques en 49 ans.

L’équipe nationale masculine de volleyball n’a pas maintenu son élan après une médaille d’argent historique aux Jeux SEA de Manille il y a quatre ans après que le système a été interrompu par la pandémie de COVID-19 qui a conduit à une fin décevante à Hanoi, au Vietnam l’année dernière. .

Les Spikers philippins, qui ont commencé à se reconstruire sous la direction de l’entraîneur brésilien Sergio Veloso en remplacement de Dante Alinsunurin au début de cette année, ont obtenu une autre cinquième place au Cambodge en mai dernier après avoir raté les joueurs principaux Marck Espejo, Bryan Bagunas et Joshua Retamar.

Comment le groupe masculin a-t-il eu la possibilité de jouer ?

L’équipe masculine a reçu l’opportunité du Comité olympique philippin de jouer aux Jeux asiatiques à Hangzhou, en Chine – la même opportunité offerte à l’équipe féminine en Indonésie il y a cinq ans.

« Ce que j’aime dans les convictions du président du POC, Bambol [Tolentino] est de donner l’opportunité à des activités sportives supplémentaires de participer au diplôme de jeux vidéo asiatiques. Il veut offrir une opportunité malgré le financement limité », a déclaré le président de la Fédération nationale philippine de volleyball, Tats Suzara, en philippin.

« Pour moi, tant qu’il y a une opportunité de jouer, participons car cela améliore notre classement, d’autant plus que le classement est essentiel pour le volley-ball en salle et sur plage. »

Les équipes de beach-volley garçons et filles pourront également concourir dans le cadre de la compétition continentale mais le PNVF prendra à sa charge toutes leurs factures.

Pourquoi n’y a-t-il pas d’équipe féminine de volleyball aux Jeux asiatiques ?

Le groupe de filles en salle ne collaborera pas aux jeux vidéo de cette année.

Suzara a expliqué que la fédération nationale n’avait pas réussi à obtenir l’engagement des joueuses avant la date limite des Jeux asiatiques pour l’Enty of Names.

Les Spikers féminins ont participé pour la dernière fois aux Jeux asiatiques en 2018, lorsque le défunt Larong Volleyball sa Pilipinas Inc. était encore l’association sportive nationale active.

« On m’a beaucoup demandé pourquoi nous n’envoyons pas de groupe de filles. Pour le moment, une fois la date limite fixée, nous n’avons aucune idée de qui sont les joueurs du PVL et de l’université. Donc ce qui s’est passé après la date limite, nous n’avons pas pu nous soumettre contrairement au groupe de garçons qui avait déjà l’engagement des joueurs », a-t-il déclaré.

Qui dirigera le volleyball masculin PH à Hangzhou ?

Les choses se mettent en place pour le programme masculin ces jours-ci alors que Bagunas et Espejo ainsi que Kim Malabunga sont revenus dans le groupe pour rejoindre l’étoile montante philippino-américaine Steven Rotter et rester Jau Umandal et Rex Intal.

Bagunas, le MVP en titre et champion du club WinStreak de la High Volleyball League de Taiwan, sera la bannière de l’équipe, arrivée en Chine samedi. Espejo, qui se prépare pour ses débuts en V-League coréenne avec les Incheon Korean Air Jumbos, rencontrera le groupe à Hangzhou.

Ryan Ka, Chumason Njigha, Lloyd Josafat, les passeurs Vince Mangulabnan et Adrian Villados et le libéro Vince Lorenzo pourraient également faire partie du retour historique de l’équipe masculine aux Jeux asiatiques alors qu’ils sont regroupés dans la poule F, face au champion des Jeux SEA, l’Indonésie. le 19 septembre, avant de combattre l’Afghanistan le lendemain et d’affronter le Japon, médaillé de bronze de la Ligue des nations de volleyball, le 21.

«Je pense que c’est une excellente alternative. Cela fait 49 ans, il est temps d’offrir une opportunité à notre équipe masculine, en particulier en tant qu’équipe montante avec les Fil-Ams, Bryan et Marck », a déclaré Suzara à propos de l’équipe masculine, qui a concouru dans la SEA VLeague et la Coupe AVC. « Même si l’équipe elle-même est dure avec le Japon, l’Indonésie et ensuite l’Afghanistan. L’essentiel, c’est qu’ils le soient à nouveau après 49 ans.»

Qui participera au beach-volley ?

L’équipe masculine de volleyball de plage sera composée de Ranran Abdilla, James Buytrago, Jude Garcia et Jaron Requinton, qui ont remporté la troisième médaille de bronze consécutive du pays lors des derniers Jeux SEA au Cambodge.

L’équipe féminine de volleyball de plage est dirigée par le seul survivant Dij Rodriguez avec les nouveaux arrivants Gen Eslapor, Grydelle Matibag et Khylem Harl Progella après que Sisi Rondina, Bernadeth Pons et Jovelyn Gonzaga ont décidé de revenir en action en salle.

Avec trois équipes en compétition au sein de l’Asiad, le chef du PNVF tempère ses attentes à l’égard de l’équipe masculine en salle et de l’équipe féminine de beach-volley, alors qu’il espère que l’équipe masculine de beach-volley, seule équipe médaillée de la fédération, fera preuve d’une vaillante résistance.

«Je ne fonde pas trop d’espoirs sur les Jeux asiatiques. Le regroupement des garçons en salle est difficile. J’espère que notre groupe d’hommes sera efficace », a déclaré Suzara. « Le (groupe) de filles est peut-être très nouveau. avec Sissi et Bertnadeth partis. Je ne peux pas les arrêter car c’est leur décision. Nous allons donc continuer à trouver de nouvelles personnes, de nouveaux joueurs pour notre équipe nationale.

Les équipes de volleyball de plage participent aux Jeux asiatiques pour la première fois depuis 2006, lorsque Parley Tupaz et Rhovyl Verayo, qui sont actuellement entraîneurs, représentaient l’équipe masculine et se classaient 13e sur 19 nations, tandis que Diane Pascua et Heidi Ilustre jouaient au sein de la division des filles à Doha, au Qatar.

