L’équipe masculine de football de Russie remporte le match retour

L’équipe de Valery Karpin a disputé samedi son premier match de 2022 contre le Kirghizistan

L’équipe nationale masculine de football de Russie a disputé samedi son premier match de 2022 à Bichkek, la capitale du Kirghizistan, s’imposant 2-1 grâce à un dernier vainqueur au stade Dolen Omurzakov.

Les équipes russes sont actuellement interdites de compétitions sportives internationales, ce qui signifie que leur équipe masculine de football n’a pas pu disputer une demi-finale de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 contre la Pologne en mars.

En raison des sanctions, l’équipe de Valery Karpin n’avait pas joué depuis une défaite 1-0 contre la Croatie lors de la phase de groupes de qualification le 14 novembre.

Lire la suite L’entraîneur de l’opposition montre son soutien à la Russie avant le match amical

La Russie a commencé de manière rouillée, prenant du retard après qu’Alimardon Shukurov ait réussi une passe de Farkhat Musabekov et mis les hôtes 1-0 en battant le gardien Matvey Safonov à la 24e minute.

Six minutes plus tard, cependant, la Russie a répondu quand Aleksandr Sobolev a converti un penalty pour égaliser le score 1-1.

Chaque équipe a eu du mal à trouver une percée pendant le reste du match, mais Daniil Utkin a arraché la victoire aux visiteurs en marquant de l’extérieur de la surface de réparation à la 89e minute.

Réagissant au résultat, Karpin a dit à Championat qu’il y avait “pas d’humeur critique” dans le camp russe.

« Beaucoup de choses n’ont pas fonctionné. Comme je l’ai dit avant le match, il était important de regarder les joueurs à ce niveau. ajouté Karpin.

“C’était une révision. [There were] beaucoup de débutants. Certains étaient meilleurs [than others], certains étaient pires. Le jeu avait quelques bugs, [but] c’est compréhensible.”

Karpin a avoué que ni lui ni le Kirghizistan ne savaient si leur rencontre aurait lieu il y a trois jours à peine.

La Russie doit affronter l’Iran lors d’un match amical en novembre, ainsi que la Bosnie-Herzégovine à Saint-Pétersbourg dans une confrontation que la FA ukrainienne cherche à empêcher.

Sondé sur d’autres matchs, Karpin a répondu: «Ils disent jouons. S’ils ne disent pas [that]nous ne jouerons pas.

Pour Championat, la Russie et la légende de Manchester United Andrei Kanchelskis ont refusé d’être critiques et ont souligné les points positifs.



“[We] à peine vaincu le Kirghizistan ? Eh bien, qu’est-ce que tu voulais ? demanda Kanchelskis.

Lire la suite Le chef de l’UEFA explique l’interdiction russe de l’Euro 2024

« Maintenant, tout le monde a appris à jouer au football. La Hongrie a battu l’Allemagne 1-0 hier. Ça arrive. L’essentiel est que nous ayons gagné. Les émotions positives sont la chose la plus importante. Difficile ou pas, c’est une victoire. S’il y avait un match nul ou une défaite, ce serait différent.

“[There is] pas grand chose à dire maintenant. Bravo pour avoir gagné ! Nous avançons et attendons d’autres actions de la FIFA et de l’UEFA », a ajouté Kanchelskis, la même semaine que la Russie a été exclue des qualifications pour l’Euro 2024.