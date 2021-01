Marquez un pour Big Blue Nation.

Après des semaines de fans se demandant pourquoi l’entraîneur du Kentucky John Calipari ne jouait pas à Dontaie Allen, l’ancien M. Kentucky Basketball a frappé sept 3 pour mener le Kentucky à une double victoire de 78-73 en prolongation à Mississippi State, mettant fin à la séquence de six défaites des Wildcats.

Le Kentucky a joué la finale 9:04 du règlement et des prolongations sans Calipari après avoir été expulsé suite à des fautes techniques consécutives pour s’être disputé avec un officiel.

Calipari semblait annoncer qu’il pourrait bientôt être expulsé d’un match lorsqu’il a noté avant le match de rivalité de Louisville il y a un peu plus d’une semaine que l’équipe britannique de la saison dernière n’avait pas trouvé son rythme avant d’être obligée de jouer sans lui à la suite d’une éjection à Arkansas. saison.

Calipari est resté sur la touche pendant toute la perte contre Louisville, mais avec son équipe traînant 56-43 à mi-chemin de la deuxième mi-temps samedi à Mississippi State, il est revenu à cette stratégie en faisant valoir un non-appel sur ce qu’il prétendait avoir dû être un porter contre les Bulldogs assez longtemps pour tirer deux fautes techniques et une éjection.

Les joueurs du Kentucky ont répondu en marquant 10 points consécutifs après les lancers-francs techniques pour prendre une avance de 56-55 avec 5:08 à jouer, sa première avance depuis 5:54 en première mi-temps.

Les équipes ont échangé des paniers dans la dernière ligne droite jusqu’à ce qu’un arrêt défensif du Kentucky ait valu aux Wildcats une possession finale à égalité à 61 avec 14 secondes à jouer. Le Kentucky a obtenu un tir pour Allen sur la possession, mais son 3 a rebondi sur la jante et les Wildcats ont raté deux occasions de remise avant le buzzer pour envoyer le match en prolongation.

Allen a donné une avance de 68-65 au Kentucky avec 1:08 à faire en prolongation avec son sixième trois du match, mais l’État du Mississippi a répondu avec un 3 d’Iverson Molinar. Un roulement du Kentucky a redonné le ballon aux Bulldogs à 15 secondes de la fin, mais Molinar a raté un 3 au buzzer pour envoyer le match à une deuxième période de prolongation.

Le Kentucky a mené tout au long de la deuxième période de prolongation, mais Allen a de nouveau porté les gros coups avec un long pointeur à 2 points qu’il a encaissé alors que le chronomètre des tirs se terminait avec 3:24 à jouer et son septième 3 sur la possession suivante pour étirer l’avance à six à 76-70.

Allen a terminé le match avec 23 points sur 8 tirs sur 14. Il a joué les trois dernières minutes du règlement et toutes les deux prolongations à la place de la recrue du top cinq Brandon Boston, qui était 4 pour 13 dans le match.

Le centre senior Olivier Sarr a également rebondi après de mauvaises performances consécutives avec 14 points et 12 rebonds. Boston et le meneur de première année Devin Askew, commençant à la place de Terrence Clarke, blessé, les ont rejoints à deux chiffres avec 11 points chacun. Askew a revendiqué le poste de meneur à temps plein avec six passes et trois revirements.