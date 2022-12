L’équipe masculine classique décroche l’or alors que l’Inde termine l’étape 3 avec 10 médailles

L’as de l’archer indien Akash Malik, qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018 à Buenos Aires, a une fois de plus rendu le pays fier en remportant l’or par équipe hommes classique à l’étape 3 de la Coupe d’Asie de tir à l’arc à Dubaï.

Parth Salunkhe et Mrinal Chauhan sont les autres membres de l’équipe qui a battu la Corée du Sud en finale.

La finale a été une affaire serrée avec l’Inde et la Corée restant à égalité à 4 points chacune dans le match régulier, forçant le match à un tir de barrage.

Dans le barrage, les archers indiens ont devancé la Corée d’un point pour remporter la médaille d’or. Le score final indiquait Corée 26 et Inde 27 lors du barrage.

Dans l’épreuve individuelle, Akash Malik s’est battu en quarts de finale.

Parlant de sa performance à Dubaï, Akash a déclaré: “Je suis très heureux que nous ayons remporté l’or lors de l’épreuve par équipe. Parth, Mrinal et moi avons très bien performé. Nous avons joué ensemble en équipe et avec nos forces, c’est la raison pour laquelle nous a remporté l’or. Cette victoire nous motivera sûrement et nous aidera à atteindre de nouveaux sommets et à rendre l’Inde fière.

L’Inde a dominé la compétition, qui s’est déroulée du 20 au 25 décembre, et a terminé l’étape 3 de la Coupe d’Asie de tir à l’arc avec 10 médailles – cinq d’or, trois d’argent et deux de bronze.

L’Inde a balayé le podium dans l’épreuve féminine individuelle à poulies alors que Pragati a remporté l’or, Aditi Gopichand Swami a remporté l’argent et Parneet Kaur a remporté le bronze.

Dans l’enceinte par équipe féminine, la combinaison indienne de Pragati, Aditi Gopichand Swami et Aishwarya Sharma a remporté la médaille d’or.

Autres gagnants indiens :

Poulies par équipe hommes : Priyansh, Ojas Pravin Deotale, Manav Ganeshrao Jadhao – or

Poulies individuel hommes : Priyansh – or ; Ojas Pravin Deotale – argent

Classique par équipes mixtes : Parth Sushant Salunke, Tisha Punia – argent

Classique individuel hommes : Parth Sushant Salunke – bronze

