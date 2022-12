L’équipe marocaine de football reçoit l’accueil d’un héros après la course historique de la Coupe du monde de la FIFA

Des dizaines de milliers de Marocains en liesse ont accueilli leur équipe nationale de football à domicile mardi après que les joueurs ont dépassé les attentes les plus folles de la nation nord-africaine et ont terminé quatrième de la Coupe du monde au Qatar.

Les fans ont rempli les places et se sont alignés le long des avenues et des rues de Rabat et des environs, allumant des fusées éclairantes, agitant des drapeaux, dansant au rythme des tambours et applaudissant alors qu’un bus à toit ouvert transportant le costume et les joueurs en cravate roulait dans la capitale avec un lourd escorte policière.

Les joueurs souriants et l’entraîneur Walid Regragui ont fait signe de la main, ont soufflé des baisers à leurs fans extatiques et ont pris des selfies sur fond de foules ondulantes et de ressorts de palmiers qui se balançaient.

À certains endroits le long du parcours du défilé, la foule s’est déversée des trottoirs sur une autoroute à quatre voies transportant le bus. ralentir le véhicule alors qu’il se dirigeait vers le palais royal où le roi Mohammed VI attendait de recevoir les joueurs pour “célébrer leur grande et historique réalisation”.

En tant que première équipe africaine ou arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, l’équipe marocaine, connue sous le nom de Lions de l’Atlas, est entrée dans l’histoire et a été l’une des grandes réussites du tournoi, la première organisée par une nation arabe.

Après que l’équipe ait battu les anciennes puissances coloniales européennes que sont la Belgique, l’Espagne et le Portugal, elle a perdu contre la France en demi-finale. Ses performances record ont permis aux joueurs d’être accueillis en héros.

“La course du Maroc à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 restera dans les mémoires comme l’une des campagnes les plus excitantes depuis la création du tournoi”, a déclaré le propriétaire du café Reda Ghazi, 27 ans, à l’Associated Press. “C’était le rêve de chaque Marocain de gagner quelque chose, surtout parce que le Maroc est un pays où la passion pour le football est écrasante.”

Le Maroc a terminé quatrième de la compétition après avoir perdu contre la Croatie 1-2 lors du barrage pour la troisième place samedi, dépassant les attentes de la plupart des Marocains.

“Je n’arrive toujours pas à comprendre ce qui s’est passé lors de cette Coupe du monde”, a ajouté l’étudiante Anour El Berkaoui, 23 ans. Coupe d’Afrique des Nations.

L’équipe marocaine a séduit de nombreux fans de football arabes qui ont vu dans l’équipe un reflet d’eux-mêmes. Les joueurs ont agité le drapeau palestinien après leurs victoires et ont célébré sur le terrain avec leurs mères et leurs enfants.

L’équipe a également galvanisé le soutien à travers l’Afrique.

“En tant qu’équipe africaine, nous avons battu beaucoup de records et rendu fier tout le continent”, a déclaré Omar Zorgane, habitant de Rabat.

“Le Maroc dans son ensemble gagnera beaucoup de la Coupe du monde de cette année, du tourisme à l’attention d’autres pays pour éventuellement accueillir l’un des plus grands tournois du monde à l’avenir”, a-t-il déclaré.

