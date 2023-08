L’équipe Loyal USL de San Diego de Landon Donovan se retirera après 2023

San Diego Loyal a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure de trouver une solution appropriée pour un stade à domicile et qu’il cesserait ses activités après avoir disputé sa dernière saison dans le championnat USL cette année, a annoncé le club jeudi.

Co-fondé par la légende de l’équipe nationale masculine américaine Landon Donovan, qui est actuellement vice-président exécutif des opérations de football, le club fermera ses portes après une série de quatre saisons en deuxième division qui a débuté en 2020.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Il y a quatre ans, Landon Donovan, moi-même et notre groupe d’investisseurs avons commencé un voyage visant à ramener le football professionnel à San Diego. Je suis très fier de ce que nous avons accompli au cours des trois premières saisons », a déclaré le président du club, Andrew Vassiliadis. dit dans une vidéo.

« Au cours des six derniers mois, moi-même, [president] Ricardo Campos et une petite partie de mon équipe ont examiné toutes les options viables le long de la côte afin de trouver des solutions pour [the] d’académie, pour centre de formation, pour [a] stade.

« De Oceanside jusqu’à la frontière, nous avons tout regardé et n’avons rien négligé. Malheureusement, après avoir regardé tout cela, je suis arrivé à la conclusion que ce sera la dernière saison pour San Diego Loyal. »

Landon Donovan a également été entraîneur du San Diego Loyal entre 2020 et 2022. Shaun Clark/Getty Images

Selon l’USL, « une solution de stade viable à court et à long terme sur le marché ne s’est pas concrétisée » pour l’équipe qui joue actuellement au stade Torero de 6 000 places de l’Université de San Diego.

« Disposer d’une solution de stade moderne et commercialement viable est vital pour le succès à long terme de nos clubs et constitue un pilier de la stratégie de croissance de l’USL », a déclaré Justin Papadakis, directeur général adjoint de l’USL, dans un communiqué. déclaration de la ligue.

« Malgré la recherche collective de plusieurs options potentielles avec la direction de SD Loyal dans la région de San Diego, une solution appropriée pour le stade ne s’est pas concrétisée. »

Le communiqué ajoute que dans « les mois à venir, l’USL fournira plus d’informations sur le transfert des droits de franchise ».

Une source a déclaré à ESPN que le bail du stade Torero n’était « pas favorable ». En raison d’une exigence du championnat USL selon laquelle le stade d’une équipe doit avoir une capacité d’au moins 5 000 personnes, le site de football voisin de l’UC San Diego n’aurait pas été éligible comme nouveau domicile pour les Loyal.

La décision de se retirer fait suite à une annonce de la MLS en mai selon laquelle la ville de San Diego se verrait attribuer la 30e franchise de la ligue. Prévu pour disputer des matchs à domicile au stade Snapdragon d’une capacité de 35 000 places de l’université d’État de San Diego, le club de haut vol commencera à jouer en 2025.

Les Loyal n’auraient pas été impliqués dans l’offre d’expansion.

En 2018, le SDSU a remporté une élection locale pour réaménager le terrain de Mission Valley qui abritait autrefois les Chargers de la NFL (maintenant à Los Angeles) au stade SDCCU, démoli depuis. Une mesure concurrente et similaire proposée par Donovan, qui visait à amener la MLS à San Diego via une initiative « SoccerCity », a perdu les élections.

Les Loyal ont actuellement un bilan de 10V-7D-7D et occupent le cinquième rang du classement de la Conférence Ouest du championnat USL. Après la fin de la saison régulière en octobre, les huit premiers des classements de la Conférence Ouest et Est se qualifieront pour les séries éliminatoires.

Les informations de Jeff Carlisle d’ESPN ont contribué à ce rapport