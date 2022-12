L’équipe la plus éprouvée de la NFL ; Lions et Packers doivent gagner: analyse NFC North

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

Ne comptez pas encore les Lions de Detroit hors des séries éliminatoires. Dans l’état actuel des choses, Detroit a 23% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires, selon le simulateur de séries éliminatoires du New York Times. Si les Lions gagnaient leurs deux derniers matchs, contre les Bears de Chicago et les Packers de Green Bay, ces chances passeraient à 70 %, et ce, sans l’aide d’autres équipes.

Le scénario le plus simple qui doit se produire pour pousser ce nombre à 100 % est le suivant : les Jets doivent battre les Seahawks lors de la semaine 17, et les Cowboys de Dallas doivent battre les Washington Commanders lors de la semaine 18.

Ces deux choses ne sont pas invraisemblables et pourraient même être à la limite du probable.

En fait, deux des chances des équipes NFC North pourraient se résumer au match de la semaine 18 entre les Lions et les Packers à Green Bay. Ni l’un ni l’autre ne peut vivre pendant que l’autre survit (pouvez-vous dire que j’ai fait ma montre de vacances annuelle de Harry Potter ?). Les deux équipes doivent gagner pour avoir même une chance aux séries éliminatoires, ce qui pourrait se résumer à une fin spectaculaire de la semaine 18.

Les Lions pourraient ne pas avoir l’élan des Packers en ce moment, avec Detroit perdant contre la Caroline le week-end dernier et Green Bay sur une séquence de trois victoires consécutives. Mais en ce qui concerne les adversaires de la division, tout est permis et les deux équipes obtiennent deux affrontements consécutifs NFC North pour clôturer (et déterminer) leur saison.

Jetons un coup d’œil à d’autres intrigues NFC North.

Vikings sera l’équipe la plus éprouvée des séries éliminatoires

Une équipe qui n’a pas à s’inquiéter des scénarios d’après-saison est le Minnesota, qui a déjà décroché la division, et donc une place en séries éliminatoires. Et même si les Vikings ne jouent que pour le classement à ce stade, ils parviennent toujours à remporter des victoires d’un chapeau magique même lorsqu’il semble qu’ils soient à terre.

Dimanche dernier, ce n’était pas différent face aux Giants de New York, qui jouent pour leur vie en séries éliminatoires. C’était presque une victoire incontournable pour New York, et pendant la majeure partie du match, il semblait que les Giants allaient l’obtenir. Jusqu’à ce que le quart-arrière Kirk Cousins ​​et un autre retour au quatrième quart du Minnesota fassent dérailler le tout.

C’était une maigre avance de 13-10, mais les Giants étaient le ravageur qui ne voulait pas disparaître avant le quatrième quart. Ils avaient marqué 13 sans réponse et avaient tout joué en leur faveur. Lorsque les Vikings ont marqué un touché, les Giants ont répondu, d’abord avec un but sur le terrain, puis avec un touché et une conversion de deux points pour égaliser à 24 chacun juste avant l’avertissement de deux minutes.

Mais Greg Joseph a fourni la cerise sur le quart de 17 points du Minnesota avec un panier de 61 verges à la dernière seconde pour gagner le match. Il a couronné un entraînement de huit jeux et 33 verges dans lequel Cousins ​​a utilisé les 2:01 de temps qui lui étaient accordés.

Kirk Cousins ​​lance trois touchés dans la victoire contre les Giants Le quart-arrière des Vikings Kirk Cousins ​​a lancé pour 299 verges par la passe et trois touchés dans une victoire de 27-24 contre les Giants la veille de Noël.

Ce genre de gestion de l’horloge et de résolution ne servira que ces Vikings bien avancés dans les séries éliminatoires. Oui, ils n’ont pas eu le calendrier le plus difficile cette saison, mais ils ont disputé 12 matchs à un score cette année et les ont tous remportés. Ils avaient plus de 95% de chances de perdre DEUX FOIS cette saison et ont remporté une victoire (voir: Semaine 10 contre les Bills et le plus grand retour de l’histoire de la NFL lors de la semaine 15 contre les Colts).

Si vous êtes un joueur Vikings, pour autant que vous puissiez tomber dans un jeu, il n’y a aucune raison de paniquer ou de penser que vous ne pourrez pas revenir parce que vous l’avez déjà fait plusieurs fois. C’est un élément intangible qui ne peut être surestimé en séries éliminatoires et qui pourrait rendre les Vikings très dangereux le mois prochain et même en février.

Les ours devraient-ils s’asseoir Champs de Justin?

Oui, Fields est un jeune quart-arrière qui a besoin de tous les représentants qu’il peut obtenir. Mais permettez-moi de poser la question de savoir quel développement significatif il va avoir au cours de ces deux derniers matchs ?

Au cours des deux derniers matchs, Fields a encaissé huit sacs. La ligne offensive, qui a eu du mal à protéger les passes toute la saison, est encore plus amochée. Les Bears manquaient à la fois Cody Whitehair et Teven Jenkins le week-end dernier contre les Bills. Le garde Michael Schofield est sorti pendant une partie du match et a été remplacé par Dieter Eiselen, qui avait joué six clichés au total en attaque avant le match de samedi.

Les Bears ont également perdu plusieurs receveurs samedi, avec Chase Claypool et Equanimeous St. Brown inactifs, N’Keal Harry limité et Darnell Mooney sur la liste des blessés. À ce stade, vous ne savez même pas combien de ces joueurs seront sur la liste la saison prochaine, alors les faire représenter avec Fields alors qu’il n’a pas de poche fiable à lancer semble être un point discutable.

Fields doit encore faire avancer les choses avec ses jambes si l’équipe veut rester dans les matchs. Les Bears n’ont pas de questions sur sa capacité de course, c’est tout à fait évident. Avec une protection incohérente et des options de lancer limitées, pourquoi ne pas laisser Fields se reposer ?

Cela n’arrivera probablement pas, cependant. Les équipes d’entraîneurs ne sont pas câblées de cette façon. Fields lui-même n’est pas câblé de cette façon. Vous ne voudriez pas d’un quarterback qui l’était. Mais il est difficile de penser que le faire asseoir ne serait pas une bonne idée, surtout si cela aidait le stock de repêchage des Bears, même s’ils pourraient continuer à perdre même avec Fields dans l’alignement.

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .