L’équipe juridique de Trump rechigne aux questions de déclassification du juge

WASHINGTON (AP) – L’équipe juridique de Donald Trump a déclaré à un arbitre indépendant nouvellement nommé qu’elle ne voulait pas répondre à ses questions sur le statut de déclassification des documents saisis le mois dernier au domicile de l’ancien président en Floride, affirmant que ce problème pourrait faire partie de Trump. défense s’il est inculpé.

Les avocats de Trump et du ministère de la Justice doivent comparaître mardi devant un tribunal fédéral de Brooklyn devant un juge chevronné nommé la semaine dernière en tant que maître spécial pour examiner les quelque 11 000 documents – dont environ 100 marqués comme classifiés – pris lors de la recherche du 8 août par le FBI. de Mar-à-Lago.

Avant la conférence de mise en état, Raymond Dearie, le maître spécial, a demandé aux deux parties de soumettre une proposition d’ordre du jour et a également fourni un projet de plan sur la façon dont il envisage le processus au cours des deux prochains mois.

Les avocats de Trump ont signalé dans une lettre de lundi soir leur objection à plusieurs aspects de ce projet de plan, y compris une demande de Dearie qu’ils lui divulguent, ainsi qu’au ministère de la Justice, des informations sur l’état de classification des documents saisis.

La résistance à la demande du juge était notable car c’était l’équipe Trump, et non le ministère de la Justice, qui avait demandé la nomination d’un maître spécial pour procéder à un examen indépendant des documents afin que tout matériel couvert par des revendications de privilège juridique puisse être séparé. de l’enquête – et parce que la récalcitrance de l’équipe Trump incluait une reconnaissance que l’enquête pourrait mener à une mise en accusation.

Trump a maintenu sans preuve que tous les dossiers avaient été déclassifiés ; ses avocats n’ont pas fait écho à cette affirmation, bien qu’ils aient affirmé qu’un président a le pouvoir absolu de déclassifier des informations.

Dans la lettre, les avocats de Trump disent que le moment pour répondre à cette question serait s’ils déposaient une requête demandant le retour par le ministère de la Justice d’une partie des biens pris à Mar-a-Lago.

“Sinon, le processus de Special Master aura forcé le demandeur à divulguer pleinement et spécifiquement une défense au fond de tout acte d’accusation ultérieur.” ont écrit les avocats.

L’équipe Trump a également demandé au juge d’envisager de repousser tous les délais de son examen.

Mardi également, les avocats de Trump devaient répondre à l’appel du ministère de la Justice contre l’ordonnance d’un autre juge interdisant au moins temporairement au ministère d’utiliser les documents classifiés qu’il a saisis dans le cadre de son enquête criminelle. La juge de district américaine Aileen Cannon, dans la même ordonnance nommant le maître spécial, a ordonné au département de suspendre son utilisation des dossiers jusqu’à ce que Dearie puisse terminer son travail.

_____

Sisak a rapporté de New York.

Eric Tucker et Michael R. Sisak, Associated Press