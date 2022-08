L’équipe juridique de Trump propose une vision large des pouvoirs présidentiels

WASHINGTON (AP) – Un document du FBI récemment non scellé sur l’enquête à Mar-a-Lago offre non seulement de nouveaux détails sur l’enquête, mais révèle également des indices sur les arguments que l’équipe juridique de l’ancien président Donald Trump a l’intention de faire valoir.

Une lettre du 25 mai de l’un de ses avocats, jointe en pièce jointe à l’affidavit de perquisition, avance une vision large du pouvoir présidentiel, affirmant que le commandant en chef a le pouvoir absolu de déclassifier tout ce qu’il veut – et aussi que le “primaire « La loi régissant le traitement des informations classifiées américaines ne s’applique tout simplement pas au président lui-même.

Les arguments n’étaient pas assez convaincants pour le ministère de la Justice pour empêcher une perquisition du FBI dans le domaine de Trump à Mar-a-Lago ce mois-ci, et l’affidavit indique en tout cas clairement que les enquêteurs se concentrent sur des activités plus récentes – longtemps après que Trump a quitté le White House et a perdu les autorités légales qui l’accompagnaient. Même ainsi, la lettre suggère qu’une stratégie de défense ancrée autour des pouvoirs présidentiels, une stratégie employée lors de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur la Russie lorsque Trump était en fait président, pourrait à nouveau être en jeu au fur et à mesure que l’enquête progresse.

Il n’est peut-être pas surprenant que l’équipe juridique de Trump cherche des moyens de distinguer un ancien président des autres citoyens étant donné les sanctions imposées au fil des ans pour mauvaise gestion des secrets gouvernementaux, y compris une peine de neuf ans de prison infligée à un ancien entrepreneur de la National Security Agency qui a stocké deux décennies de documents classifiés dans sa maison du Maryland.

Mais de nombreux experts juridiques doutent que les revendications d’un tel pouvoir présidentiel aient du poids.

« Quand quelqu’un n’est plus président, il n’est plus président. C’est la réalité de la question », a déclaré Oona Hathaway, professeur à la faculté de droit de Yale et ancien avocat au bureau de l’avocat général du département de la Défense. « Lorsque vous avez quitté le bureau, vous avez quitté le bureau. Vous ne pouvez pas vous proclamer ne pas être soumis aux lois qui s’appliquent à tous les autres.

Il n’est pas clair d’après l’affidavit si Trump ou quiconque pourrait faire face à des accusations pour la présence de documents classifiés à Mar-a-Lago – 19 mois après qu’il est devenu un citoyen privé – et les responsables du FBI enquêtent sur qui a retiré les documents de la Maison Blanche à la succession de Floride et qui est responsable de leur conservation dans un lieu non autorisé.

Le FBI a récupéré 11 ensembles de documents classifiés lors de la perquisition du 8 août, et l’affidavit rendu public vendredi indique que 184 documents portant des marques classifiées ont également été trouvés dans 15 boîtes retirées en janvier. Le ministère de la Justice, répondant à une demande de l’équipe Trump d’un maître spécial juridique pour trier les documents, a déclaré lundi que les responsables avaient terminé leur propre examen des documents potentiellement privilégiés.

Quel que soit le résultat de ce dernier numéro, l’affidavit indique clairement que les enquêteurs se concentrent sur les violations potentielles de trois lois criminelles, y compris une disposition de la loi sur l’espionnage qui criminalise la conservation ou la transmission délibérée d’informations sur la défense nationale.

Une autre loi passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison érige en crime le fait de retirer, dissimuler ou mutiler délibérément des documents gouvernementaux. Et une troisième loi, pouvant aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement, couvre la destruction, l’altération ou la falsification des dossiers dans les enquêtes fédérales.

La loi sur l’espionnage concernant la conservation des informations de la défense nationale a fait l’objet de multiples poursuites. Les enquêtes passées ont produit des résultats disparates qui rendent difficile la prévision du résultat de l’enquête Trump. Mais il y a eu des condamnations.

Harold Martin, l’ancien sous-traitant de la NSA, a plaidé coupable en 2019 d’avoir stocké des trésors d’informations classifiées dans sa maison, sa voiture et son hangar de stockage, y compris des notes manuscrites décrivant l’infrastructure informatique classifiée de la NSA.

C’est pourquoi l’équipe juridique de Trump pourrait chercher à jouer son statut d’ancien président.

Lorsqu’il s’agit de gérer des secrets gouvernementaux, il existe en effet certaines différences qui pourraient éventuellement être envisagées : les présidents, par exemple, n’ont pas à passer des vérifications d’antécédents pour obtenir des informations classifiées, ils ne reçoivent pas d’autorisations de sécurité pour accéder à des renseignements et ils ‘ ne sont pas officiellement « lus » sur leurs responsabilités en matière de protection des secrets lorsqu’ils quittent leurs fonctions.

“Aucune directive de la communauté du renseignement ne dit comment les présidents doivent ou non être informés des documents”, a déclaré Larry Pfeiffer, ancien officier de la CIA et directeur principal de la salle de crise de la Maison Blanche. “Nous n’avions jamais eu à nous en soucier auparavant.”

La lettre du 25 mai de l’avocat de Trump, M. Evan Corcoran, à Jay Bratt, chef de la section de contre-espionnage du ministère de la Justice, décrit Trump comme le chef du Parti républicain et fait de multiples références à lui en tant qu’ancien président.

Il note qu’un président a le pouvoir absolu de déclassifier des documents, bien qu’il ne dise pas réellement – ​​comme Trump l’a affirmé – qu’il l’a fait avec les documents saisis à son domicile. Il indique également que la loi “primaire” criminalisant la mauvaise gestion d’informations classifiées ne s’applique pas au président et couvre à la place les employés et dirigeants subalternes.

La loi citée dans la lettre ne fait cependant pas partie des trois que le mandat de perquisition énumère comme faisant partie de l’enquête. Et la loi sur l’espionnage en cause concerne les informations de “défense nationale” plutôt que “classifiées”, ce qui suggère qu’il peut être sans importance que les documents aient été déclassifiés ou non.

Corcoran n’a pas renvoyé de messages sollicitant des commentaires lundi.

Il est possible “d’imaginer une erreur de bonne foi” ou un président prenant quelque chose de sensible sans s’en rendre compte ou parce qu’il en avait besoin pour une raison particulière, a déclaré Chris Edelson, spécialiste des pouvoirs présidentiels et professeur du gouvernement à l’université américaine.

Mais cet argument pourrait être compliqué par le fait que les documents n’ont pas été renvoyés plus tôt dans leur intégralité par Trump à la National Archives and Records Administration et que le FBI en est venu à soupçonner – à juste titre – qu’il y avait encore des informations classifiées sur la propriété.

“Je pense que s’il avait simplement rendu les documents tout de suite, il serait dans une position beaucoup plus forte légalement”, a déclaré Edelson.

Ashley Deeks, professeur de droit à l’Université de Virginie et ancien conseiller juridique adjoint du Conseil de sécurité nationale du président Joe Biden, a déclaré dans un e-mail que l’équipe Trump affirme dans la lettre “sembler être plus un argument politique qu’un argument juridique”.

Elle a ajouté: “L’équipe de défense du président semble essayer de souligner l’ampleur de la poursuite de cette affaire plutôt que d’articuler une défense juridique claire.”

_____

L’écrivain de l’Associated Press Nomaan Merchant à Washington a contribué à ce rapport.

En savoir plus sur les enquêtes liées à Donald Trump : https://apnews.com/hub/donald-trump

Eric Tucker, l’Associated Press