Responsables de la mise en accusation Représentants Jamie Raskin (D-MD), Diana DeGette (D-CO), David Cicilline (D-RI), Joaquin Castro (D-TX), Eric Swalwell (D-CA), Ted Lieu (D-CA) ), Stacey Plaskett (D-US Virgin Islands At-Large), Joe Neguse (D-CO) et Madeleine Dean (D-PA) quittent le Sénat après avoir livré l’article de destitution sur Capitol Hill le 25 janvier 2021, à Washington DC. | Melina Mara / Getty Images

La Chambre a plaidé pour la condamnation de Trump, tandis que l’équipe de Trump affirmait qu’un procès était inconstitutionnel.

Les responsables de la mise en accusation de la Chambre des représentants ont déposé mardi un long mémoire préliminaire, affirmant que l’ancien président Donald Trump devrait être reconnu coupable d’incitation à l’insurrection par le Sénat – et interdit d’occuper de futures fonctions fédérales.

L’équipe de Trump a soumis son propre dossier plus court en réponse initiale à l’accusation portée contre lui. Ils soutiennent que Trump n’a rien fait de mal en passant des mois à essayer d’annuler les résultats des élections avant son discours devant une foule à Washington, DC, le 6 janvier – et que même s’il l’a fait, il est inconstitutionnel d’avoir un procès en destitution pour un ancien président. , donc le Sénat ne peut rien y faire.

Ces deux documents ne se répondent pas directement, puisqu’ils ont été déposés à peu près au même moment. Le mémoire préliminaire de Trump pour sa propre défense, qui peut être plus complet, est attendu ce lundi 8 février. Le caractère superficiel du dépôt de mardi de l’ancien président est probablement lié au tumulte au sein de son équipe juridique, avec des chiffres clés qui ont démissionné ce week-end. seuls les avocats Bruce Castor et David Schoen sont toujours à bord.

On ne sait pas dans quelle mesure l’un de ces arguments (de chaque côté) importera réellement, car les décisions des sénateurs sur un verdict de destitution reposent souvent sur leurs propres calculs politiques. En outre, il faut 67 sénateurs pour être condamnés dans un procès de destitution, ce qui signifie que 17 républicains devraient se rallier à tous les membres du caucus démocrate – et tous sauf cinq au Sénat, le GOP s’est déjà rangé du côté de l’équipe juridique de Trump lors d’un premier vote de procédure, ce qui la grande majorité des sénateurs GOP susceptibles d’acquitter.

Les arguments de Trump contre une condamnation pour destitution

Le contexte du dépôt de Trump est que l’ancien président voudrait que ses avocats soutiennent (faux) que l’élection lui a été volée, mais ils hésitent à le faire carrément parce que, eh bien, c’est faux.

C’est ainsi que nous obtenons une phrase de salade de mots remarquable comme celle-ci:

Il n’y a pas suffisamment de preuves permettant à un juriste raisonnable de conclure que les déclarations du 45e président étaient exactes ou non et il nie donc qu’elles étaient fausses.

Suivez ça? Ils ne disent pas que les déclarations de Trump sur les démocrates lui volant l’élection étaient vrai; ils prétendent simplement qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour persuader un «juriste raisonnable» que ses affirmations sont fausses, et donc «par conséquent» Trump nie qu’elles soient fausses. Clair comme de la boue.

L’équipe de Trump propose diverses défenses plus spécifiques de sa conduite, bien qu’elles soient factuellement discutables. D’une part, ils affirment que Trump n’avait aucune intention d’interférer avec le décompte des votes du Collège électoral du Congrès le 6 janvier. Mais il avait manifestement l’intention d’intervenir, car il a fait pression publiquement et en privé sur le vice-président Mike Pence pour le faire.

Ils nient également que Trump «ait fait tout effort pour subvertir la certification des résultats de l’élection présidentielle de 2020», ce qui est tout à fait faux – il est sur cassette essayant de faire exactement cela lors d’un appel avec le secrétaire d’État de Géorgie. Et ils affirment qu’en faisant de fausses déclarations sur la fraude électorale, Trump n’a fait qu’exercer son «droit du premier amendement» pour «exprimer sa conviction que les résultats des élections étaient suspects».

Mais l’équipe de Trump se concentre plus intensément sur un argument sur lequel ils reviennent encore et encore – leur affirmation selon laquelle Trump ne peut plus être soumis à un procès en destitution parce qu’il n’est plus président, et la Constitution n’autorise que les procès en destitution des fonctionnaires fédéraux actuels.

C’est un argument que les sénateurs républicains ont adopté, en grande partie pour des raisons politiques plutôt que constitutionnelles – cela leur évite d’avoir à évaluer la conduite de Trump s’ils peuvent simplement prétendre que le procès lui-même est inconstitutionnel.

Pourtant, il n’y a pas de consensus d’experts clair sur la question. Certains soutiennent que, oui, un ancien président serait un simple citoyen, et que la destitution n’est pas destinée aux particuliers. D’autres soulignent, cependant, que la sanction de l’interdiction d’exercer une fonction future est évidemment tout à fait pertinente pour les anciens titulaires de charge également – et qu’il n’a guère de sens pour un fonctionnaire mis en accusation de pouvoir se soustraire à cette interdiction en démissionnant avant la fin de son procès. Et le Sénat a procédé à la tenue d’un procès en destitution du secrétaire à la Guerre récemment démissionné William Belknap en 1876.

Le bref dépôt initial de Trump ne tente pas de traiter ces considérations, mais insiste simplement – encore une fois, malgré le désaccord des experts juridiques sur la question – qu’il va de soi que le «langage clair» de la Constitution interdit un procès pour un ancien président.

Les arguments de la Chambre pour une condamnation en destitution

Pendant ce temps, les responsables de la mise en accusation – neuf démocrates de la Chambre dirigés par le représentant du Maryland Jamie Raskin – ont présenté une vaste affaire selon laquelle Trump mérite d’être reconnu coupable du seul article de destitution qu’ils ont approuvé, qui accusait Trump d ‘«incitation à l’insurrection».

«Le président Trump a incité une foule violente à attaquer le Capitole des États-Unis pendant la session conjointe, empêchant ainsi le Congrès de confirmer que Joseph R. Biden, Jr., vainqueur de l’élection présidentielle», lit-on dans le mémoire de la Chambre.

Ils soutiennent que Trump est responsable de l’incitation à la violente prise d’assaut du Capitole pour plusieurs raisons:

Il a passé des mois à mentir et à affirmer sans preuve qu’il était le véritable vainqueur de l’élection.

Il a parlé directement à la foule dont de nombreux émeutiers faisaient partie et les a incités à «se battre comme un enfer».

Alors que la foule attaquait le Capitole, Trump a condamné le vice-président Pence pour avoir refusé d’essayer d’empêcher le Congrès de compter les votes électoraux.

Il a tardé à agir pour contenir la foule et condamner ses membres.

Ensuite, après avoir fait valoir que Trump porte la responsabilité, les démocrates de la Chambre expliquent pourquoi cette infraction est si grave qu’elle mérite d’être mise en accusation – ils disent qu’elle a violé son serment d’office, était une attaque contre le processus démocratique, a mis le Congrès en péril et a même miné la sécurité nationale.

«L’effort du président Trump pour étendre son emprise sur le pouvoir en fomentant la violence contre le Congrès était une violation profonde du serment qu’il a prêté», écrivent les responsables de la mise en accusation.

Ils concluent par une analyse constitutionnelle qui, selon eux, soutient l’idée que les auteurs avaient l’intention que d’anciens fonctionnaires fassent potentiellement l’objet de procès en destitution, et ils citent le procès de 1876 de Belknap, l’ancien secrétaire à la guerre, comme un précédent instructif.

Ensuite, le mémoire préliminaire de Trump sera attendu le lundi 8 février. Le procès pourrait commencer au Sénat dès le lendemain – mardi 9 février.