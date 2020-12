Le président Donald Trump rit lors d’une cérémonie de médaille de la liberté le 3 décembre | Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

Le procès appelle à une reprise des élections en Géorgie malgré l’absence de preuve de malversation ou de fraude.

La campagne du président Donald Trump a déposé une nouvelle action en justice contestant les résultats de l’élection présidentielle de 2020, appelant cette fois à une reprise complète de l’élection en Géorgie. C’est en dépit de deux comptes rendus dans l’État – supervisés par des responsables républicains – indiquant tous deux que la victoire de Biden dans l’État est sans ambiguïté et ne va pas changer.

Le nouveau procès de Trump, déposé vendredi devant un tribunal de l’État de Géorgie, représente le dernier des dizaines d’efforts de sa campagne et de ses alliés pour contester la légitimité du décompte des voix dans les principaux États du pays, qui n’ont tous pas réussi à gagner du terrain – ou même être pris au sérieux par les juges – à l’exception d’une victoire mineure impliquant un nombre insignifiant de bulletins de vote.

Mais si les efforts juridiques chimériques de Trump et les allégations de fraude électorale sans preuves n’ont aucune chance d’annuler les résultats de l’élection présidentielle, selon des experts juridiques, ils continuent de façonner la réticence généralisée des républicains à reconnaître la légitimité de l’arrivée du président élu Joe Biden. l’administration, ouvrant potentiellement la voie à des niveaux de polarisation encore plus élevés à Washington qu’auparavant.

Selon ABC News, le dernier procès de Trump en Géorgie allègue que le code électoral de l’État a été «ignoré, abandonné, ignoré, modifié et autrement violé», entraînant l’inclusion d’un «nombre suffisant de votes illégaux» dans le décompte. Le procès conteste les changements de règles concernant l’éligibilité des bulletins de vote et inclut des allégations de fraude «basées sur des affidavits de témoins, mais avec peu de preuves», rapportent Olivia Rubin et Matthew Mosk d’ABC. L’équipe de Trump utilise ces affirmations pour appeler à «une nouvelle élection présidentielle se produisant le plus tôt possible».

La Géorgie est au milieu de son troisième décompte de votes supervisé par le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, un républicain, et la marge de victoire de Biden, bien que étroite, semble ferme. L’audit sans précédent du comptage manuel de la Géorgie a confirmé la victoire de Biden sur Trump, réduisant modestement sa marge de victoire de 13558 voix à 12284 voix. Et vendredi, les résultats préliminaires d’un recomptage automatique des votes ont indiqué que Biden était sur la bonne voie pour une marge de victoire similaire au troisième décompte des bulletins de vote.

Le jour où l’équipe de Trump a déposé la plainte contre la Géorgie, elle a également subi deux autres défaites juridiques. Au Nevada, un juge de district a nié une action en justice de la campagne Trump contestant les résultats de l’État sur la base d’allégations de malversations. Le juge a déclaré que l’équipe juridique «n’a pas réussi à s’acquitter de sa charge de fournir des preuves crédibles et pertinentes». Et la Cour suprême du Wisconsin a refusé d’entendre le procès de Trump pour tenter d’annuler sa perte.

Trump et ses alliés ont déposé au moins 46 poursuites à travers le pays et leurs efforts se sont mal déroulés, même des juges conservateurs et nommés par Trump ont écrit des rejets cinglants de poursuites sans preuves crédibles de faute, d’incompétence ou de fraude des responsables électoraux.

Plus tôt cette semaine, Andrew Prokop de Vox a résumé l’état de la politique «stop the steal» de Trump: «Les poursuites judiciaires contre la campagne Trump et ses alliés ont échoué. Les principaux États swing remportés par Biden ont certifié leurs résultats dans les délais. Et les dirigeants législatifs des États du GOP ne semblent pas essayer sérieusement d’interférer avec la nomination des électeurs.

Trump a appelé ces dirigeants législatifs de l’État à l’aider à voler l’élection en nommant des électeurs au collège électoral qui sont prêts à ignorer les résultats des élections dans leurs États et à voter pour lui plutôt que pour Biden.

Comme Prokop l’a expliqué, ce régime serait difficile à mettre en œuvre dans les États dans lesquels le GOP ne contrôle pas la législature, les tribunaux et le poste de gouverneur – et est également un système qui a été régulièrement rejeté par les législateurs républicains dans des États swing comme le Michigan. . Ce n’est qu’en Pennsylvanie que les législateurs du GOP ont approuvé un tel plan, et là, leurs plans semblent prêts à être déjoués par la Chambre démocratique et le gouverneur de l’État.

Cela laisse les poursuites comme la seule voie restante du président pour renverser les résultats de l’élection. Mais ces poursuites sont devenues si transparentes et de mauvaise foi que les autorités étatiques et locales commencent à demander aux juges de sanctionner la campagne Trump et les avocats républicains.

Les experts juridiques n’excluent pas la possibilité que les juges puissent utiliser des sanctions financières pour dissuader de futures poursuites, car les efforts juridiques de Trump dans de nombreux États impliquent de porter à plusieurs reprises des allégations et des affidavits recyclés et discrédités devant les tribunaux, une pratique qui pourrait être considérée comme abusive. « On pouvait voir un tribunal dire: » Assez, c’est assez « », a déclaré à ABC News Daniel Weiner, directeur adjoint du programme de réforme électorale du Brennan Center de l’Université de New York.

Les poursuites judiciaires de Trump ne sont peut-être pas crédibles, mais les républicains s’en moquent

Malgré la victoire décisive de Biden au Collège électoral et les dizaines de poursuites judiciaires n’ayant pas réussi à gagner du terrain, la majorité des législateurs républicains à Washington ont refusé de remettre en question leur légitimité ou de reconnaître le statut de Biden en tant que nouveau président.

Cette semaine, le Washington Post a interrogé tous les républicains du Congrès et a constaté que moins de 30 étaient prêts à reconnaître la victoire de Biden sur Trump. Pendant ce temps, plus de 200 membres républicains de la Chambre et du Sénat «ne diraient tout simplement pas qui a remporté les élections».

Trump a répondu aux résultats de l’enquête du Post avec colère et a suggéré qu’il voulait exercer des représailles contre la petite minorité de républicains qui a reconnu avoir perdu l’élection. «Je suis surpris qu’il y en ait autant», Trump tweeté Samedi. «Nous venons juste de commencer à nous battre. Veuillez m’envoyer une liste des 25 RINOS. » RINO est un acronyme qui signifie «républicain de nom seulement», généralement utilisé sur le droit de critiquer un républicain pour être insuffisamment conservateur.

Les batailles juridiques prolongées de Trump, combinées à son insistance de plusieurs semaines sur Twitter et sur d’autres plateformes pour que l’élection ait été truquée, ont également eu un effet important sur l’opinion publique.

Par exemple, un sondage Economist / YouGov à la mi-novembre a révélé que 89% des électeurs de Trump pensent que la fraude électorale a affecté le résultat des élections, et une majorité pense que cela a changé le résultat.

Bien que les combats juridiques de Trump n’aient révélé aucune preuve de fraude ou d’inconduite généralisée, ils ont réussi à donner de la crédibilité à sa campagne pour convaincre une grande partie du public que l’élection avait été volée. Et cela pourrait être leur héritage le plus important.