L’équipe juridique de Salman Khan publie une déclaration après une plainte pour diffamation contre Kamal Rashid Khan

Un jour après que Kamal Rashid Khan, alias KRK, a déclaré que la supertar de Bollywood, Salman Khan, avait intenté une action en diffamation contre lui devant un tribunal de Mumbai après avoir examiné le film de l’acteur récemment sorti ‘Radhe: Your Most Wanted Bhai’, l’équipe juridique de la superstar a publié un déclaration.

Voici la déclaration complète de DSK Legal, défenseurs de Salman Khan et Salman Khan Ventures:

<< M. Kamaal R Khan, le défendeur, a publié une série de tweets et de vidéos alléguant que M. Salman Khan l'avait poursuivi pour diffamation parce que le défendeur avait revu le film, Radhe. Ceci est incorrect. La plainte a été déposée en tant que défendeur publie et approuve des allégations diffamatoires, notamment que M. Salman Khan est corrompu, que lui et sa marque "Being Human" sont impliqués dans des opérations de fraude, de manipulation et de blanchiment d'argent, que lui et Salman Khan Films sont des dacoits. mensonges malveillants et diffamation constante de M. Salman Khan pendant plusieurs mois, manifestement dans le but d'attirer l'attention sur lui-même. L'avocat de M. Kamaal R Khan a déclaré aujourd'hui devant le tribunal que M. Kamaal R Khan "ne fera pas de remarques de nature diffamatoire contre le plaignant sur médias sociaux jusqu'à la date suivante ". La Cour Hon'ble a été heureuse de passer une ordonnance tenant compte de cette déclaration faite par l'avocat de M. Kamaal R. Khan.