L’équipe juridique de Gunna dépose une troisième motion d’obligation dans l’affaire YSL Rico

Gunna et son équipe juridique déposent leur troisième requête en cautionnement pour, espérons-le, le faire libérer de prison, citant aucune preuve à l’appui de sa détention après que les accusations ont été déposées à nouveau dans l’acte d’accusation YSL.

En mai de cette année, le comté de Fulton a annoncé un acte d’accusation choquant de 56 chefs d’accusation contre le label YSL de Young Thug. Alors que Young Thug a été arrêté au moment où l’acte d’accusation a été descellé, Gunna était introuvable. L’équipe juridique de Gunna a contacté les autorités et il s’est rendu sans problème plusieurs heures plus tard. Gunna et Young Thug ont déjà demandé une libération sous caution, mais ont été refusées. Dans une récente interview de VladTV, le journaliste George Chidi a révélé que la caution aurait été automatiquement refusée car un membre de l’acte d’accusation YSL n’était toujours pas en garde à vue. Le tireur présumé du bus de tournée de Lil Wayne est toujours en liberté et avec les menaces présumées contre les témoins, la police n’approuvera probablement pas la caution tant qu’il ne sera pas en garde à vue, affirme Chidi.

Gunna dépose une troisième motion d’obligation citant aucune preuve d’actes violents ou de liens avec des crimes présumés

Selon Complexe, Le 26 septembre, l’équipe juridique de Gunna a fait pression pour une autre audience sur la caution en raison de l’exclusion de Gunna du seul «acte manifeste grave» attaché à son nom. En outre, les procureurs géorgiens n’ont pas non plus présenté de preuves pour justifier une raison de garder Gunna derrière les barreaux. Même lorsque Gunna a été nommé dans l’acte d’accusation, les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à plaisanter sur le fait qu’il a été arrêté pour avoir simplement été là sur la base des accusations énumérées.

“L’État n’a présenté aucune preuve à l’appui de ses allégations de dangerosité et a rejeté le seul acte manifeste grave (75) qui était présent lors de la première audience sur la caution”, a fait valoir l’équipe juridique de Gunna dans sa quête d’une nouvelle audience sur la caution.

Les procureurs ont réussi à faire refuser sa caution deux fois auparavant, mais maintenant, avec les nouvelles accusations, le laissant à l’écart des allégations graves, il pourrait bien avoir de la chance cette fois. Espérons que Gunna puisse au moins être assignée à résidence jusqu’au début du procès en janvier.