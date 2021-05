L’équipe infirmière du Karnataka s’envole pour Delhi pour lutter contre le Covid-19 reçoit les applaudissements du personnel de la compagnie aérienne: regardez

Il est indéniable que les efforts des médecins, des infirmières et des autres membres du personnel de soutien médical nous donnent l’espoir nécessaire pour surmonter la deuxième vague de COVID-19 dans le pays. Ils ont travaillé de longues heures dans des conditions difficiles et des risques d’infection, sauvant la vie de milliers de patients. Dans le but de saluer leurs services pour le contrôle de cette pandémie mortelle, une compagnie aérienne a décidé de rendre un hommage particulier aux membres de l’équipe infirmière qui volaient de Mangalore et Manipal à Delhi, pour aider dans différents hôpitaux.

L’équipe d’Indigo Airlines s’est levée et a reçu cette équipe de personnel infirmier avec des applaudissements alors qu’ils se dirigeaient vers leur vol. De nombreux utilisateurs de Twitter, dont le chef de PayTM, Vijay Shekhar Sharma, ont partagé une vidéo de ce geste du personnel de la compagnie aérienne sur sa chronologie. La vidéo est devenue virale, recueillant plus de 2 vues lakh et a suscité de nombreuses réactions de la part des Twitterati.

Regardez la vidéo-

Équipe d’infirmières de Mangalore et manipulatrice sur le chemin de Delhi pour aider différents hôpitaux. Honoré par Indigo @ Mangalore Airport. (Src: @rohithbhat ) 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/QraeIXgK0m – Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) 4 mai 2021

De nombreux utilisateurs ont apprécié ce geste et le travail du personnel médical en cette période difficile. Réagissant à la vidéo, un utilisateur a écrit: «Je me suis senti émotif. boule dans la gorge. pas moins que nos soldats quittant leurs maisons pour aller au front de guerre. Ce sont des jeunes hommes et femmes. «

Découvrez quelques-unes des autres réactions.

En tant qu’ancien Manipalite, rien ne vous rend plus fier. Bravo les garçons 👏🏼 – Saurabh Khandelwal (@saurabhkhandel) 4 mai 2021

Fier de mes compatriotes mangaloriens (y compris mes six membres de la famille qui sont médecins) qui travaillent jour et nuit pour sauver la vie de nos bien-aimés qui sont à bout de souffle! (@ agnesian06) 5 mai 2021

Appréciez le courage de leurs pas, je vous souhaite toute la force du monde pour sauver des vies qui comptent. Restez en sécurité. – PC (@ PC1946) 5 mai 2021

Chaire de poule. 🙏🙏— Chandra R. Srikanth (@chandrarsrikant) 5 mai 2021

Le pays tout entier a été durement touché par la deuxième vague de coronavirus dans le pays. Bien que nous ayons réussi à limiter les effets de la première vague d’infection au COVID-19, la deuxième vague a été plutôt difficile à gérer. Nous assistons à la plus forte augmentation du nombre chaque jour qui passe, l’Inde a signalé aujourd’hui plus de 4,14 cas de lakh, ce qui est le plus élevé à ce jour. Plus de 3900 personnes ont succombé à ce virus au cours des dernières 24 heures. Pour contrôler la propagation du virus, de nombreuses régions du pays ont été bloquées partiellement ou totalement. Malgré ces conditions de travail difficiles, nos médecins et notre personnel médical font de leur mieux pour sauver des vies et nous ne pouvons pas les remercier assez.

