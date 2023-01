L’équipe indienne U-17 s’incline 3-0 contre l’Ouzbékistan en amical

L’équipe nationale indienne U-17 s’est inclinée 0-3 contre l’Ouzbékistan lors du deuxième match amical au Tilak Maidan mardi.

L’Inde s’est imposée 2-0 dimanche lors du premier des deux matches amicaux dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC qui se tiendra en Thaïlande dans quelques mois. Cependant, les Blue Colts n’ont pas pu réitérer leur brillante performance de mardi, encaissant trois buts sans riposte face à une équipe ouzbèke rajeunie.

L’entraîneur-chef indien Bibiano Fernandes a effectué un changement solitaire dès le premier match, Balkaran Singh remplaçant Malemngamba Singh Thokchom à l’arrière gauche. Cherchant à rebondir après la défaite de dimanche, l’Ouzbékistan a effectué quatre changements alors que Mukhtorov, Yokubov, Abraev et Urmonjonov sont tous entrés. Ces deux derniers ont également écrit leur nom sur la feuille de match, a informé l’AIFF dans un rapport sur son site Internet.

Le dépassement rapide des visiteurs a mis l’Inde sous pression dès le début. Une erreur de l’arrière central Surajkumar Singh Ngangbam a permis au capitaine ouzbek Amirbek Saidov de tirer à bout portant, mais le gardien indien Sahil a déjoué la tentative. Les Blue Colts ont ensuite lancé une contre-attaque avec Lalpekhlua courant sur le flanc gauche. Cependant, sa réduction prévue pour Korou Singh Thingujam a été bien interceptée par Bekhuruz Shukurullaev.

Lalpekhlua, qui a trouvé le filet dimanche, a exploité un espace dans la ligne de fond des visiteurs et a intelligemment choisi un Ricky Meetei Haobam non marqué à l’intérieur de la surface. Cependant, le premier tir de l’arrière droit était faible et a été facilement capté par Asilbek Numonov.

La seconde mi-temps appartenait entièrement à l’Ouzbékistan, les hôtes n’ayant pas réussi à trouver le rythme. L’équipe de Jamoliddin Rakhmatullaev ouvrait le score à la neuvième minute de la seconde mi-temps quand Oybek Urmonjonov recevait une passe de Kuvonchbek Abraev à l’entrée de la surface et déjouait Sahil du pied gauche.

L’Inde a eu une occasion en or d’égaliser à la 65e minute mais n’a pas pu en profiter. Après avoir intercepté un mauvais coup de pied de Numonov juste à l’extérieur de la surface, Vanlalpeka Guite a couru sans faute au but mais l’a éloigné du deuxième poteau. Cette erreur flagrante s’est avérée coûteuse puisque l’Ouzbékistan a doublé son avance deux minutes plus tard, mettant le match hors de portée de l’Inde.

Urmonjonov et Abraev, les protagonistes du premier but, se sont à nouveau combinés alors que le premier a choisi le second avec une balle lissée à l’intérieur de la surface. Abraev a ensuite percé un tir bas devant Sahil, qui aurait pu faire mieux à son poteau proche.

À la 72e minute, le milieu de terrain Danny Meitei a trouvé l’espace à 25 mètres du but et a décoché un tir puissant qui est passé à quelques centimètres du poteau, résumant une nuit frustrante pour les Blue Colts. Quatre minutes plus tard, le remplaçant ouzbek Abdulkhamid Turgunboev a scellé la victoire des visiteurs d’un simple tap-in sur le rebond après que Sahil ait effectué un bel arrêt pour empêcher Saidov.

