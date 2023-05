L’équipe indienne U-17 jouera en Bundesliga contre le FC Augsburg et le VfB Stuttgart avant la Coupe d’Asie

L’équipe indienne U-17 est arrivée en Allemagne pour commencer un camp d’entraînement intensif avec deux équipes de Bundesliga dans le cadre de la préparation de la Coupe d’Asie U-17.

Arrivé mardi, l’équipe de 32 personnes restera en Allemagne pendant 15 jours, s’entraînant et jouant contre les équipes de jeunes du FC Augsburg et du VfB Stuttgart alors qu’elles se préparent pour le tournoi continental en Thaïlande plus tard cette année.

L’équipe visitera également le nouveau centre d’entraînement de la Fédération allemande de football (DFB), utilisé par l’équipe nationale masculine allemande avant les rencontres internationales.

La Fédération indienne de football (AIFF) et la DFB sont impliquées dans la coordination du voyage.

En plus d’assister à un programme d’entraînement sur mesure pour soutenir les jeunes joueurs dans leur développement tactique et physique, le groupe participera également à des séances en classe spécialisées sur des sujets tels que la psychologie du sport, la nutrition et la récupération.

Peer Naubert, directeur du marketing international de la Bundesliga, a déclaré : « En tant que l’une des ligues de football les plus populaires au monde, nous nous engageons à soutenir la croissance du jeu dans le monde entier, et l’opportunité d’aider l’AIFF à développer ses jeunes talents est quelque chose qui s’aligne parfaitement avec notre philosophie du football.

« La Bundesliga est mondialement connue pour le talent qu’elle a développé ces dernières années et a vu plus de joueurs asiatiques au cours des 20 dernières années que les quatre autres meilleures ligues européennes réunies.

« Nous sommes impatients de travailler avec l’AIFF et ces jeunes joueurs indiens alors qu’ils poursuivent leurs études de football. » Le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a déclaré: « Nous tenons à remercier la DFB, les cubs de la Bundesliga et la direction de la DFL pour avoir accueilli l’équipe indienne U-17 et pour avoir organisé nos camps d’entraînement, ainsi que pour leur avoir donné l’opportunité de s’entraîner. matchs contre les équipes juniors de deux grands clubs.

« Cela aidera notre équipe U-17 à se préparer pour la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC. Étant en Allemagne, les joueurs sont très encouragés à concourir à un niveau plus élevé. En novembre 2019, la DFB et l’AIFF ont scellé un partenariat lors des consultations intergouvernementales entre les deux pays à New Delhi, puis en septembre dernier, la DFL Deutsche Fußball Liga a signé un protocole d’accord avec la Super League indienne (ISL) .

