L’Inde a remporté la médaille d’or dans l’épreuve masculine de skeet par équipe tandis que les femmes se sont contentées d’argent le quatrième jour de compétition Coupe du monde de tir ISSF ici lundi. L’équipe indienne de Gurjoat Khangura, Mairaj Ahmad Khan et Angad Vir Singh Bajwa a battu les Qataris Nasser Al-Attiya, Ali Ahmed AO Al-Ishaq et Rashid Hamad 6-2 sur le champ de tir du champ de tir du Dr Karni Singh. Dans la finale féminine, les Indiennes Parinaaz Dhaliwal, Karttiki Singh Shaktawat et Ganemat Sekhon ont remporté la médaille d’argent après avoir perdu contre la Kazakhstanaise Rinata Nassyrova, Olga Panarina et Zoya Kravchenko 4-6 en finale. Les femmes indiennes ont dominé la qualification avec 341, devant les tireuses du Kazakhstan, qui ont totalisé 327. Les hommes de l’Inde ont terminé deuxième de leur qualification avec un score total de 503, derrière les 507 du Qatar et devant les 501 du Kazakhstan.

