L’équipe indienne de hockey masculin reviendra à la compétition internationale de haut niveau après plus d’un an lorsqu’elle affrontera les champions olympiques argentins lors du premier match de la rencontre de deux matchs de la FIH Pro League ici samedi. Après avoir été bloqués à leur base à l’Autorité sportive de l’Inde, centre de Bengaluru pendant toute l’année dernière lors de l’épidémie de coronavirus, les Indiens pourront enfin disputer des matchs internationaux de haute intensité. L’Inde a disputé son dernier match de la FIH Hockey Pro League contre l’Australie en février de l’année dernière à Bhubaneswar. Les Indiens sont actuellement cinquièmes du classement de la FIH Pro League avec 10 points en six matchs, avec deux victoires et autant de défaites et de nuls. La Belgique, championne du monde, est en tête du classement avec 32 points en 13 matchs, suivie de l’Allemagne (19 points en 8 matchs), des Pays-Bas (18 sur 11) et de l’Australie (14 sur 8).

Les Indiens n’auraient pas pu demander un meilleur moment pour leur retour au hockey international de haut niveau, car les prochains matchs de la Pro League contre des adversaires coriaces leur fourniront un entraînement de match précieux avant les Jeux olympiques de Tokyo, qui sont à un peu plus de trois mois. . Ils ont repris le hockey international en février de cette année lorsqu’ils se sont lancés dans une tournée en Europe, où ils ont disputé deux nuls et enregistré deux victoires lors de leurs quatre matchs contre l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Ces matchs étaient prévus pour aider l’équipe masculine indienne de hockey à bien se préparer pour les Jeux olympiques de Tokyo reportés. Mais ce sont les matchs de premier ordre de la FIH Pro League qui aideront l’Inde à juger où elle se situe devant les Jeux de Tokyo, à partir du 23 juillet.

Cette fois, les adversaires sont l’Argentine et les matchs se joueront dans l’emblématique stade Cernard samedi et dimanche. Les Indiens ont eu une bonne préparation pour le match nul de deux matchs après avoir battu l’Argentine 4-3 avant de faire match nul 4-4 dans les deux matchs d’entraînement. Il y a eu de nombreux signes encourageants pour l’entraîneur en chef de l’Inde, Graham Reid, alors que le skipper Manpreet Singh, Varun Kumar et Rupinder Pal Singh étaient sur la bonne voie malgré leur absence pendant de longues périodes. Les attaquants, en particulier, ont impressionné et créé de nombreuses opportunités de gueule de but. Mandeep Singh, Nilakanta Sharma et Dilpreet Singh ont fait de bonnes sorties. Mais, Reid a souligné l’importance que la défense soit frugale. Dans les deux matchs d’entraînement, l’Argentine a réussi à revenir dans la compétition après le début rapide de l’Inde. Le skipper Manpreet, cependant, est satisfait de la performance de son équipe lors des deux matchs d’entraînement et estime qu’il doit profiter de chaque opportunité qui se présente avant les Jeux olympiques. «Les deux matchs d’entraînement étaient bons. C’étaient des matchs durement disputés et assez intenses », a déclaré Manpreet. «Ayant manqué les entraînements pendant une bonne partie de l’année dernière, nous devons profiter des opportunités que nous avons. C’est bien pour nous que nous soyons testés contre un adversaire coriace comme l’Argentine. «Dans les deux matchs, nous avons montré beaucoup de combat et créé beaucoup d’occasions. Mais nous aurions pu marquer encore plus en concédant moins de buts. Nous travaillons dur pour être plus compacts à l’arrière et être plus impitoyables à l’avenir », a ajouté le joueur de 28 ans. Manpreet apprécie également la perspective de porter à nouveau le brassard de capitaine. «Oui, l’année dernière a été une période difficile pour nous tous. Nous avions joué du très bon hockey lors du premier tour des matchs de la FIH Pro League contre des adversaires coriaces comme la Belgique, les Pays-Bas et l’Australie », a-t-il déclaré. «Nous avons travaillé dur dans nos camps d’entraînement et avons fait de notre mieux pour recréer l’intensité d’un match international à fort enjeu. C’est pourquoi les matchs à venir sont si importants pour nous. Manpreet a refusé de lire beaucoup dans la récente chute de forme de l’Argentine.

«L’Argentine est une équipe de qualité et nous avons eu de bons matches contre eux au fil des ans. Nous devons nous concentrer sur notre jeu. Comme je l’ai dit, chaque match que nous jouons est une expérience d’apprentissage. Après avoir subi deux défaites contre l’Allemagne la semaine dernière, la pression sera sur les hôtes. Les pertes ont poussé les Argentins à la sixième place du tableau de la FIH Pro League sous l’Inde.

