Quatre membres de l’équipe féminine indienne de tennis – Rutuja Bhosle, Zeel Desai et Karman Kaur Thandi, ainsi que la réserve Riya Bhatia – partiront vendredi pour la capitale lettone Riga pour la Coupe Billie Jean King les 16 et 17 avril. Le capitaine de l’équipe indienne, Vishal Uppal, a tweeté: «Des temps passionnants pour le tennis féminin en Inde. Au plaisir de vous unir avec toute l’équipe en Lettonie! » La All India Tennis Association (AITA) a publié vendredi des photos de l’équipe sur les réseaux sociaux avec les joueurs et l’entraîneur posant avec des masques faciaux. L’as de tennis indien Sania Mirza, qui a récemment été inclus dans le programme de podium olympique cible (TOPS) du ministère des Sports pendant quatre ans, et Ankita Raina rejoindront l’équipe de Dubaï où les deux s’entraînent depuis une semaine.

C’est la première fois dans l’histoire que l’équipe de tennis féminine indienne se rend aux Play-offs des groupes mondiaux de la Billie Jean King Cup – anciennement connue sous le nom de Fed Cup – et ils ont un défi difficile à relever étant donné que la Lettonie en a quelques-uns. les meilleurs joueurs de leurs rangs.

L’Inde s’est qualifiée pour la première fois aux Play-offs du groupe mondial en terminant deuxième du match Asie / Océanie du groupe I, qui a eu lieu aux Emirats en mars 2020, tandis que la Lettonie a été battue par les États-Unis dans leur groupe.

Il est peu probable que l’Inde ait une sortie facile car la Lettonie alignera une équipe solide qui a les goûts de l’ancienne championne de Roland-Garros et actuelle n ° 54 mondiale Jelena Ostapenko, en plus de la demi-finaliste de l’US Open 2018 Anastasija Sevastova, classée n ° mondiale. 11 à son apogée. La Lettonie avait donné à l’équipe américaine dirigée par Serena Williams une période difficile lors des éliminatoires 2020 avant de perdre 2-3.

Les espoirs de l’Inde de remporter l’égalité reposeront sur Raina, qui a gagné la réputation d’un tueur de géant au fil des ans, tandis que l’expérience de Sania sera utile pour la jeune équipe.

La cravate se jouera au Centre national de tennis, Lielupe, Jurmala.

