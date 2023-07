L’équipe indienne mixte de relais 4x400m pourrait manquer les prochains Championnats du monde d’athlétisme à Budapest, en Hongrie, d’un cheveu car elle n’a pas réussi à améliorer son meilleur timing de la saison lors des Championnats nationaux du Sri Lanka à Colombo dimanche.

L’équipe indienne occupe actuellement la 17e place du classement mondial, la fenêtre de la période de qualification se terminant dimanche. Seize équipes participeront aux championnats du 17 août.

Après la fin de la date limite dimanche à minuit, World Athletics enverra des invitations à tous les organismes nationaux dont les athlètes sont sélectionnés dans leur épreuve respective. Si un pays membre décide de retirer l’un de ses athlètes qualifiés ou équipes de relais, la WA mettra à jour la liste finale des athlètes qualifiés le 2 août.

« Oui, notre équipe mixte de relais 4x400m est à la 17e place de la liste Road to Budapest (préparée par WA) dont 16 à qualifier, nous pouvons manquer à moins qu’une équipe du top 16 ne se retire », a déclaré un entraîneur à la camp national.

Pour les courses de relais, les huit meilleures équipes aux Championnats du monde aux États-Unis l’année dernière obtiendront une qualification automatique et elles seront rejointes par huit autres de la liste des meilleurs – les huit meilleurs chronométreurs de la saison.

Dimanche, le quatuor indien de relais mixte 4x400m composé d’Amoj Jacob, Aishwarya Mishra, Muhammed Anas et Himanshi Malik n’a pas réussi à améliorer le meilleur chrono de leur saison de 3 minutes et 14,70 secondes bien qu’ils aient remporté la course aux championnats nationaux du Sri Lanka.

Ils étaient allés à Colombo dans l’espoir d’améliorer le chronométrage mais n’ont pu chronométrer que 3:17.33 pour rester à la 17e place du classement.

L’équipe féminine du relais 4x400m n’est pas non plus en lice pour la qualification aux Championnats du monde.

Mais, la doublure argentée est que l’équipe masculine du relais 4x400m est sur le point de se qualifier pour les Championnats du monde car elle est classée 14e sur 16 pour faire la coupe.

Pendant ce temps, le lanceur de javelot champion olympique Neeraj Chopa, le nouveau médaillé indien de la Ligue de diamant, le sauteur en longueur Murali Sreeshankar et l’as du 3000 m steeple Avinash Sable seront les têtes d’affiche du défi du pays aux Championnats du monde.

Chopra s’est qualifié en tant que champion en titre de la Diamond League, tandis que Sreeshankar et Sable ont enfreint la norme d’entrée. Jeswin Aldrin s’est également qualifié au saut en longueur masculin en enfreignant la norme d’entrée. Le lanceur de poids détenteur du record d’Asie Tajinderpal Toor s’est également qualifié via la norme d’entrée.

Trois Indiens – Praveen Chithravel, Abdulla Aboobacker et Eldhose Paul – sont prêts à participer aux compétitions masculines de triple saut.

Chithravel a enfreint la norme d’entrée, tandis qu’Aboobacker et Paul feront la réduction du quota de classement mondial.

L’épreuve masculine de marche de 20 km verra également trois Indiens en action alors qu’Akshdeep Singh, Vikash Singh et Paramjeet Bisht ont franchi la norme d’entrée.

L’Inde devait aligner trois athlètes au lancer du javelot masculin, dont Chopra, mais Rohit Yadav s’est retiré en raison d’une opération au coude de lancement. DP Manu sera le deuxième lanceur de javelot de la mêlée.

Jyothi Yarraji et Parul Chaudhary se sont qualifiées pour le 100 m haies et le 3000 m steeple féminins en tant que championnes d’Asie. Le sauteur en longueur Shali Singh et le lanceur de javelot Annu Rani sont susceptibles de se qualifier dans le quota de classement mondial.

Dans la course à pied féminine de 20 km, Priyanka Goswami s’est déjà qualifiée en enfreignant la norme d’entrée, tandis que Bhawna Jat est également susceptible de réduire le quota de classement mondial.

Kishan Kumar (800 m), Ajay Kuar Saroj (1500 m), Sarvesh Anil Kushare et Tejaswin Shankar (saut en hauteur) et Ram Baboo (35 km marche hommes) devraient également se qualifier dans le quota de classement mondial.

Santhosh Kumar devrait également se qualifier pour le 400 m haies masculin.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)