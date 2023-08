L’équipe indienne masculine et féminine d’arc à poulies remporte plusieurs médailles d’or de la Coupe du monde de tir à l’arc

Lors d’une journée historique pour le tir à l’arc dans le pays, l’Inde a réalisé un grand doublé avec les équipes masculines et féminines d’arc à poulies remportant des médailles d’or lors de l’étape 4 de la Coupe du Monde de tir à l’arc à Paris, samedi.

C’est l’équipe féminine d’arc à poulies qui a commencé la journée sur une note brillante en remportant l’or dans la compétition par équipe alors que Parneet Kaur, Aditi Gopuchand Swami et Jyothi Surekha Vennam ont battu le Mexique lors d’un match revanche de leur finale du Championnat du monde, l’emportant 234-233.

CM @BhagwantMann a félicité l’équipe Indian Girls Poulies pour avoir remporté la médaille d’or de la Coupe du Monde de tir à l’arc en cours à Paris. CM a déclaré que c’est également une immense fierté que Parneet Kaur, une fille du village de Mandali, dans le district de Mansa, soit une partie importante de l’équipe de trois membres. pic.twitter.com/3V5dt8g7jv— Gouvernement du Pendjab (@PunjabGovtIndia) 19 août 2023

La journée mémorable de l’Inde s’est ensuite poursuivie dans le match pour la médaille d’or par équipe hommes poulies alors que Ojas Pravin Deotale, Prathamesh Samadhan Jawkar et Abhishek Verma ont surpris les favoris américains, 236-232 en finale.

Dans la finale féminine par équipes à poulies, le trio indien composé de Parneet, Aditi et Jyothi avait un point de retard sur le Mexique avant la dernière volée, mais a tiré 59 pour dépasser Andrea Becerra, Ana Sofia Hernandez Jeon et Dafne Quintero.

Les Mexicains cherchaient leur deuxième médaille d’or en Coupe du monde de la saison, mais ont été contraints de se contenter de l’argent, tout comme ils l’étaient à Berlin plus tôt ce mois-ci.

Un Vennam victorieux a déclaré: « C’est la deuxième fois que nous remportons l’or en équipe, et nous nous sentons incroyables. »

« Gagner des médailles consécutives pour le pays nous donne beaucoup de confiance car nous avons également un tournoi majeur – les Jeux asiatiques – à venir, donc c’est un gros coup de pouce pour nous. Cela nous motive également à nous entraîner encore plus dur.

La directrice de haute performance de l’Inde, Sanjeeva Singh, était visiblement émue et a ajouté : « C’est très spécial pour moi parce que j’ai amené l’arc à poulies à ce niveau [in India]. Il m’a fallu trois ans pour convaincre tout le monde que nous pouvions faire de l’arc à poulies. Donc, pour moi, tout mon travail porte ses fruits.

Dans la finale de l’équipe masculine d’arc à poulies, il n’y avait rien pour séparer l’Inde et les États-Unis alors qu’ils se dirigeaient vers la dernière volée, qui a commencé à 176-176.

À ce stade, Deotale, Jawkar et Verma ont atteint un sommet, combinant pour une fin parfaite de 60. Le trio américain composé de Kris Schaff, James Lutz et Sawyer Sullivan n’a pu répondre qu’avec un 56 pour voir l’Inde prendre la première place.

« L’année dernière, j’ai aussi remporté une médaille d’or ici, donc je suis content », a déclaré Verma, faisant référence à son triomphe en poulies mixtes aux côtés de Vennam en 2022.

« C’est la quatrième fois que je remporte une médaille d’or dans l’équipe masculine et l’équipe est assez forte. Maintenant, nous pouvons voir que le monde entier est [getting better] vous ne pouvez donc pas vraiment prédire qui va gagner. C’est juste une marge, un match à un point maintenant », a ajouté Verma.

Les résultats de samedi signifient que huit nations différentes ont remporté l’or dans autant d’épreuves dans les compétitions par équipes masculines et féminines d’arc à poulies de la saison de Coupe du Monde de tir à l’arc jusqu’à présent.

