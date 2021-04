Un groupe restreint de 33 membres de l’équipe indienne de hockey masculin se réunira pour le camp d’entraîneurs national au centre sud de l’Autorité sportive de l’Inde (SAI). Alors que 11 joueurs étaient déjà au centre, ils seront rejoints mardi par l’équipe de 22 membres qui a effectué une tournée en Argentine.

L’équipe, dirigée par le capitaine Manpreet Singh, a eu une sortie réussie contre les champions olympiques argentins en les battant 2-2 (3-2 SO) et 3-0 dans le double en-tête de la FIH Hockey Pro League. L’équipe a enregistré une victoire 4-3, un match nul 4-4, une défaite 0-1 et une victoire 4-2 lors des matchs d’entraînement organisés dans le cadre de leurs préparatifs pour les Jeux Olympiques de juillet.

Après leur mise en quarantaine obligatoire, l’équipe de 22 membres rejoindra les 11 autres membres du groupe probable principal qui sont restés à l’ISC, Bengaluru pendant que l’équipe indienne visitait l’Argentine.

«Après tous les protocoles nécessaires après notre arrivée, nous continuerons notre entraînement en nous concentrant spécifiquement sur les domaines que nous pensons pouvoir améliorer après notre performance en Argentine», a ajouté Reid.

Le noyau probable de 33 membres comprend PR Sreejesh, Krishan B. Pathak, Suraj Karkera, Birendra Lakra, Rupinder Pal Singh, Surender Kumar, Amit Rohidas, Harmanpreet Singh, Varun Kumar, Gurinder Singh.

Manpreet Singh, Nilakanta Sharma, Sumit, Jaskaran Singh, Rajkumar Pal, Hardik Singh, Vivek Sagar Prasad, Mandeep Singh, Lalit Upadhyay, Shamsher Singh, Dilpreet Singh, Shilanand Lakra rejoindront Kothajit Singh, Jarmanpreet Singkeyje, Nipsil Singh, Jarmanpreet Singkey, Xsilanpreet Tirhess. Chinglensana Singh Kangujam, SV Sunil, Akashdeep Singh, Ramandeep Singh, Simranjeet Singh, Gursahibjit Singh et Gurjant Singh qui sont restés à SAI, Bengaluru.

