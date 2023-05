L’équipe indienne DOTA 2 conquiert tous les pays d’Asie du Sud pour participer au championnat d’Asie ; Qualifications à partir du 10 juillet

L’équipe indienne a réalisé des performances scintillantes pour conquérir le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka et le Népal lors des qualifications d’Asie du Sud et a obtenu sa place pour les finales LAN des Championnats d’Asie qui se dérouleront à Riyad, en Arabie saoudite, du 10 au 17 juillet 2023. .

L’équipe étoilée comprenant le skipper Manav Kunte (mnz), Vishal Vernekar (HBK), Abhishek Yadav (Abhi-), Shahbaz Hussain (PinkMaN), Krish Gupta (Krish`) et le remplaçant Jaikishan Malik (KaEL) est descendu à la meilleur départ possible après avoir battu sans effort le Pakistan par 54-12 et le Sri Lanka par 39-14 lors de la première journée. L’équipe a encore étendu sa domination pour battre le Népal par 47-24 et le Bangladesh par 40-16 lors de la deuxième journée dans les matchs au meilleur d’un.

En affrontant le Népal dans la meilleure des trois finales, l’équipe indienne était au sommet de son art et a remporté des victoires complètes dans les deux premiers tours par 34-27 et 36-34 pour devenir le champion des qualifications sud-asiatiques et devenir la seule équipe de la région à se qualifier pour les qualifications asiatiques.

Exprimant ses sentiments après avoir obtenu la qualification, le capitaine de l’équipe Manav Kunte a déclaré : « Nous avons participé aux qualifications sud-asiatiques dans le but de faire nos preuves dans la région et nous sommes fiers d’y être parvenus. Battre toutes les équipes de la région avec des performances époustouflantes et assurer notre place dans le Championnat d’Asie témoigne du travail acharné, du dévouement et de l’unité de notre équipe. Nous sommes maintenant prêts à affronter les meilleures équipes d’Asie et à gagner la place pour représenter l’Inde aux 15e Championnats du monde d’esports.

L’équipe s’est qualifiée pour les qualifications sud-asiatiques en battant Team Mob lors de la finale des championnats nationaux d’esports (NESC) 2023, organisés par la Fédération indienne des sports électroniques (ESFI) plus tôt cette année. Les joueurs éminents de l’équipe, Vishal et Abhishek, faisaient également partie de l’équipe historique DOTA 2 qui a remporté la médaille de bronze aux Championnats du Commonwealth Esports en 2022.

Ils affronteront désormais les principales équipes DOTA 2 du Kirghizistan, des Philippines, de la Mongolie, de l’Australie, de la Jordanie, du Myanmar et de l’Arabie saoudite pour se qualifier pour les 15e Championnats du monde d’esports (WEC) à Iasi du 24 août au 4 septembre 2023.

« Nous sommes immensément fiers de notre équipe indienne DOTA 2 pour sa performance exceptionnelle lors des qualifications, où elle a conquis toutes les équipes sud-asiatiques pour assurer sa place dans le prestigieux championnat asiatique. Leur victoire met non seulement en valeur leur talent et leurs compétences, mais représente également le dévouement et le travail acharné qu’ils ont déployés pour exceller en tant qu’unité. Toutes les équipes indiennes qui se sont qualifiées pour les qualifications asiatiques reflètent l’immense potentiel que possède notre pays dans l’industrie du jeu. Tout le monde chez ESFI félicite l’équipe pour sa qualification et a hâte d’assister à ses incroyables performances lors de la finale Asia LAN à Riyad », a déclaré Vinod Tiwari, président de la Fédération indienne des sports électroniques.

Après la qualification de l’équipe DOTA 2, l’Inde a assuré une performance sans faille lors des régionales d’Asie du Sud avec les équipes masculines et féminines CS:GO du pays qui se sont également rendues au championnat d’Asie avec des performances exceptionnelles.

Le célèbre professionnel Tekken 7 du pays, Abhinav Tejan, et l’athlète eFootball Ibrahim Gulrez ont déjà obtenu leur qualification au 15e WEC qui a un énorme prize pool de 500 000 $ (INR 4,12 crore), et devrait être la plus grande édition du tournoi à date avec au moins 130 pays participant à eFootball, DOTA 2, Tekken7, Mobile Legends, PUBG : Mobile et CS : GO.