L’équipe indienne DOTA 2 commencera les qualifications asiatiques pour les 15e championnats du monde d’esports

Dans sa quête de qualification pour les 15e Championnats du monde d’esports, l’équipe indienne DOTA 2 se prépare à affronter les meilleures équipes du continent lors des qualifications LAN asiatiques qui se déroulent en Arabie saoudite, à Riyad.

Au total, huit équipes d’élite DOTA 2 participeront aux qualifications asiatiques pour le prize pool de 12 500 $ répartis en deux groupes du 10 au 13 juillet.

Team India DOTA2 star15th World Esports Championships: L’équipe indienne DOTA 2 s’apprête à lancer les qualifications asiatiques avec un prize pool de 12 500 $ pour leur championnat asiatique Gamers8 IESF demain. Les 6 meilleures équipes d’Asie se qualifient pour IESF Iasi, Roumanie. 19h15🇮🇳 Inde vs Philippines 🇵🇭 @ 21h10 pic.twitter.com/0Ipnl20ogv – Hibou Drone Media (@OwlDroneMedia) 9 juillet 2023

L’équipe indienne dirigée par le capitaine Manav Kunte (mnz), aux côtés de Vishal Vernekar (HBK), Abhishek Yadav (Abhi-), Shahbaz Hussain (PinkMaN) et Krish Gupta (Krish`) commencera sa campagne contre la Mongolie et les Philippines en ouverture jour avant d’affronter le Kirghizistan le jour 2.

Tous les matches de la phase de groupes seront disputés au format best-of-one, suivis des quarts de finale, des demi-finales et de la grande finale qui se joueront au format best-of-three. Les champions seront récompensés par 7 000 $ en prix, les deuxième et troisième équipes recevant respectivement 3 500 $ et 2 000 $.

Parlant des préparatifs et des objectifs de l’unité, le capitaine de l’équipe Manav Kunte a déclaré: «En ce qui concerne les qualifications asiatiques, notre objectif est limpide: nous qualifier pour les 15e championnats du monde d’esports… Nous sommes confiants dans notre talent en tant qu’équipe et en dehors de nos préparations, nos liens d’équipe ainsi que nos stratégies nous aideront à nous démarquer. Ensemble, nous nous efforçons de rendre notre nation fière et de nous qualifier pour cet événement prestigieux.

Après avoir triomphé aux Championnats nationaux d’esports (NESC) 2023, organisés par la Fédération indienne des sports électroniques (ESFI) plus tôt cette année, l’équipe s’est rendue aux qualifications asiatiques en battant de manière convaincante le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka et le Népal dans le Sud. Qualifications asiatiques en mai.

Les joueurs éminents de l’équipe, Vishal et Abhishek, faisaient également partie de l’équipe historique DOTA 2 qui a remporté la médaille de bronze aux Championnats du Commonwealth Esports en 2022.

« Notre équipe DOTA 2 a travaillé avec diligence dans sa préparation pour les qualifications asiatiques. Ils ont fait preuve d’un dévouement et d’un engagement exceptionnels afin d’exceller contre les meilleures équipes d’Asie. À en juger par les performances de l’équipe lors du NESC 2023 suivi des qualifications sud-asiatiques, nous ne doutons pas qu’elles utiliseront leur expérience et leur expertise pour remporter ces qualifications. Tout le monde à ESFI leur souhaite bonne chance dans leur quête de victoire », a déclaré M. Vinod Tiwari, président de la Fédération indienne des sports électroniques.

Après les qualifications DOTA 2, les équipes CS:GO masculines et féminines indiennes commenceront également leurs qualifications asiatiques. Les qualifications de l’équipe masculine auront lieu du 13 au 17 juillet tandis que les qualifications de l’équipe féminine auront lieu du 15 au 17 juillet.

Le célèbre professionnel indien de Tekken 7 Abhinav Tejan et l’athlète d’eFootball Ibrahim Gulrez ont déjà obtenu leur qualification au 15e WEC qui a un énorme prize pool de 500 000 $ (INR 4,12 crore) et devrait être la plus grande édition du tournoi à ce jour avec au moins 130 pays participent à eFootball, DOTA 2, Tekken7, Mobile Legends, PUBG: Mobile et CS:GO.