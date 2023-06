L’équipe indienne domine l’événement de classement de League of Legends avant les Jeux asiatiques 2022

Affirmant sa suprématie, l’équipe indienne de League of Legends a produit des performances éblouissantes lors de l’événement de classement en Asie centrale et du Sud et a enregistré des victoires décisives contre le Sri Lanka, le Kazakhstan et le Kirghizistan pour assurer un classement favorable au 19e Jeux asiatiques à Hangzhou.

Les trois matchs ont été témoins d’une démonstration stellaire de compétences et de travail d’équipe de la part de l’équipe indienne dirigée par Akshaj Shenoy (Kai) et comprenant Samarth Arvind Trivedi (CrankO), Mihir Ranjan (Lotus), Sanindhya Malik (Deadcorp), Aakash Shandilya (Infi) et Aditya Selvaraj (Corbeau). L’équipe a commencé sa campagne en battant de manière convaincante le Sri Lanka et le Kazakhstan par 2-0 lors de la première journée avant de triompher du Kirghizistan avec un score identique dans le meilleur des 3 matches.

A LIRE AUSSI | Fenêtre de transfert le 22 juin EN DIRECT : Ilkay Gundogan rejoindra Barcelone, Arsenal récupérera Kai Havertz de Chelsea

Commentant les résultats, un ravissant Akshaj Shenoy, capitaine de l’équipe de Team India League of Legends, a déclaré : « C’est incroyable d’avoir obtenu un classement favorable pour les Jeux asiatiques 2022 d’une manière aussi dominante. Chacune des victoires témoigne des innombrables heures de pratique et de planification stratégique qu’il a fallu à notre équipe pour atteindre ce point. Notre parcours jusqu’à présent a été remarquable et nous sommes pleinement préparés à relever tous les défis qui se présenteront à nous. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à ESFI pour nous avoir offert cette merveilleuse opportunité et nous veillerons à ne négliger aucun effort dans notre quête pour décrocher une place sur le podium aux Jeux asiatiques. »

Après s’être rendue aux Jeux asiatiques en remportant les Championnats nationaux d’esports (NESC) organisés par la Fédération indienne d’esports (ESFI), Team India a fait ses preuves en performant constamment au mieux de ses capacités. Avec leurs victoires retentissantes dans les matches de classement contre les meilleures équipes d’Asie, ils se sont fermement imposés comme l’équipe à surveiller dans le tournoi très attendu.

« Les performances scintillantes de Team India lors de l’événement de classement de League of Legends sont un signe de ce qui est à venir à Hangzhou. Nous sommes non seulement fiers d’être témoins de leurs réalisations, mais nous sommes également convaincus qu’ils rendront l’Inde fière sur la scène internationale face aux meilleures équipes d’Asie. Tout le monde chez ESFI apporte son soutien total à l’équipe alors qu’elle se prépare à apporter des lauriers au pays lors des Jeux asiatiques », a déclaré M. Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne des sports électroniques et vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques (AESF).

Les Jeux asiatiques mettront en vedette 19 équipes notables de League of Legends du continent qui se battront pour la gloire lors de ce qui sera les débuts d’Esports en tant que médaille officielle du tournoi. Tous les matchs jusqu’à la finale seront disputés au format Best of 3 tandis que les matchs pour la médaille d’or et la médaille de bronze seront disputés au format Best of 5.

A LIRE AUSSI | Les conseils de Lionel Messi à Kylian Mbappe sur l’avenir avant le départ du PSG

Les matches de classement de l’équipe DOTA 2 comprenant le skipper Darshan, Krish, Abhishek, Ketan et Shubham se dérouleront en ligne le 13 juillet tandis que les athlètes de Street Fighter V Mayank Prajapati et Ayan Biswas se rendront à Hangzhou, en Chine, pour leurs matches de classement respectifs de 22-23 juillet.

Les dates des matchs de classement des athlètes de FIFA Online 4 Charanjot Singh et Karman Singh Tikka seront annoncées prochainement par l’AESF.