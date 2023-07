L’équipe indienne de tennis de table pour les jeunes asiatiques est annoncée

Une équipe indienne de tennis de table composée de 14 membres a été sélectionnée mardi pour représenter le pays lors des 27e Championnats asiatiques de tennis de table de la jeunesse, qui se tiendront à Doha du 17 au 22 juillet.

L’équipe est composée de sept garçons et sept filles.

Les sélectionneurs ont choisi les équipes des moins de 19 ans et des moins de 15 ans dans les sections garçons et filles en fonction de leur classement. Trois entraîneurs et deux membres du personnel de soutien accompagneront les membres de l’équipe et partiront pour le Qatar aux petites heures du 16 juillet.

Les championnats de Doha sont une épreuve de qualification pour les Championnats du monde juniors ITTF 2023 à Nova Garcia, en Slovénie, qui se dérouleront du 23 novembre au 3 décembre.

Bien que les vainqueurs de l’épreuve continentale chez les garçons et les filles U-19 et U-15 se qualifient directement pour les championnats de Slovénie, les Indiens peuvent espérer décrocher l’une des six places chacun dans les deux sections, en simple sur les 20 places et doubles sur les points de classement mondial combinés.

Les joueurs indiens s’étaient qualifiés pour l’édition tunisienne, qui comportait des épreuves en simple, en double et par équipe, l’année dernière.

Les garçons indiens U-19 ont terminé avec une médaille de bronze lors de la dernière édition des juniors asiatiques au Laos pour se qualifier pour les championnats de Doha, et les filles ont dominé les championnats régionaux de la jeunesse, une épreuve de qualification pour Doha qui s’est tenue à Itanagar, Arunachal Pradesh, en mai.

Équipe:

Garçons: Ankur Bhattacharjee, Divyan Srivastava, Jash Modi, PB Abhinand, Sarth Mishra, Punit Biswas et Priyanuj Bhattacharyya.

Filles: Yashaswini Ghorpade, Suhana Saini, Jennifer Varghese, Taneesha Kotecha, Avisha Karmakar, Sayanika Maji et Sayali Wani.

Entraîneurs : Anindita Chakraborty, Jay Modak et R. Rajesh.

Le personnel de soutien: Himanshu et Amandeep

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)