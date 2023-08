L’équipe indienne de rugby des moins de 20 ans sera dirigée par Ganesh Majhi au championnat d’Asie

L’équipe masculine India Rugby U20 doit participer au prochain championnat Asia Rugby U20 à Katmandou, au Népal, les 19 et 20 août.

L’équipe a été annoncée plus tôt dans la journée et Ganesh Majhi a été nommé capitaine de l’équipe indienne de 12 membres.

« L’équipe masculine indienne à sept est en train de se reconstruire. La recherche consiste à rechercher en permanence les trois qualités dorées d’un rugbyman. Courage sous pression, agressivité en attaque et en défense, et communication avec l’équipe tout au long du match. Nous pensons que les joueurs qui ont été sélectionnés dans cette équipe indienne U20 possèdent ces qualités », a déclaré Rahul Bose, président de l’Indian Rugby Football Union.

L’équipe complète est composée de Raj Kumar, Vijay Annabatthini, Tejas Patil, Ganesh Majhi, Arjun Mahato, Harsh Raj, Vidyanand Kumar, Mangal Soren, Monu, Ashok Hasdah, Asis Sabar et Anuj Gaur. Les entraîneurs et le personnel technique voyageant avec l’équipe comprennent Juandre Naude (entraîneur-chef), Vikas Khatri (entraîneur adjoint et actuel capitaine de rugby de l’Inde 15), Abdul Wahidkhan (kinésithérapeute) et Sourojit Ghosh (directeur général – Haute performance, Indian Rugby Football Union ).

L’équipe part pour le Népal le 15 août 2023 et vise à améliorer son classement précédent et à se disputer une place sur le podium. Leur plus grand défi se présente sous la forme de champions en titre, les Émirats arabes unis et d’une concurrence serrée d’équipes redoutables telles que l’Ouzbékistan et la Malaisie, que les hommes indiens cherchent à renverser cette fois-ci.

« Je suis extrêmement honoré et reconnaissant d’avoir la responsabilité d’être le capitaine de l’équipe masculine indienne des moins de 20 ans, qui représentera le pays au Championnat d’Asie de rugby des moins de 20 ans. J’attends l’événement avec impatience. Notre équipe s’est exceptionnellement bien entraînée, nous sommes prêts à relever le défi de concourir au Népal. C’est une opportunité pour nous de continuer à améliorer notre jeu sur la scène internationale et de continuer à progresser dans le classement », a signé Ganesh Majhi, capitaine de l’équipe indienne de rugby masculin U20.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)