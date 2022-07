L’équipe indienne de relais mixte de triathlon termine 10e

Birmingham: L’Inde a terminé 10e de la finale du relais par équipes mixtes de triathlon des Jeux du Commonwealth ici dimanche.

Le quatuor indien composé d’Adarsh ​​Muralidharan Nair Sinimol, Pragnya Mohan, Vishwanath Yadav et Sanjana Sunil Joshi a enregistré un temps total de 1:31:43 dans les trois compétitions.

L’Inde avait 15:03 de retard sur l’Angleterre, médaillée d’or (1:16:40). Le Pays de Galles et l’Australie ont respectivement remporté l’argent et le bronze.

Chaque relais par équipes mixtes comprend deux hommes et deux femmes. En commençant par un homme, l’équipe peut alterner avec chaque athlète effectuant une natation de 300 m, un cycle de 5 km et une course de 2 km avant de toucher son coéquipier dans un format de relais.

