L’équipe indienne de relais masculin 4 x 400 m se prépare pour les Jeux asiatiques après avoir battu le record asiatique aux Championnats du monde d’athlétisme 2023

Les fans sportifs indiens ont été témoins d’un moment historique la semaine dernière lorsque le quatuor indien composé de Muhammad Anas Yahiya, Amoj Jacob, Muhammad Ajmal Variathodi et Rajesh Ramesh a brisé le record d’Asie lors de la demi-finale du relais masculin 4X400 m aux Championnats du monde d’athlétisme 2023. En complétant la course en 2: 59,05 secondes, l’Inde a terminé deuxième derrière les États-Unis d’Amérique et est devenue la première équipe de relais masculin à se qualifier pour la finale du Championnat du monde d’athlétisme.

Ils ont amélioré la marque précédente de 2:29,51 établie par le Japon lors du Championnat du monde de l’année dernière à Eugene, aux États-Unis. Alors que l’unité indienne du relais 4×400 m masculin a terminé cinquième de la finale, sa performance a fait la une des journaux du monde entier et a reçu des éloges de tous les coins.

Aucun titre ne les couvrira, aucun média ne diffusera leur photo, mais vous devez les connaître. Il s’agit de l’équipe indienne de relais masculine. Rajesh Ramesh, Ajmal, Amoj Jacob et Anas Yahiya ont écrit aujourd’hui l’histoire de l’Inde en se qualifiant pour la finale des Championnats du monde d’athlétisme du 4×400 m… pic.twitter.com/ah3nxzsDIY –Roshan Rai (@RoshanKrRaii) 27 août 2023

« Le meilleur compliment que nous avons reçu est venu d’un membre du contingent néerlandais. Après que nous soyons retournés à notre vestiaire, il est venu en courant vers nous et nous a dit : « C’est comme ça qu’on court avec cœur ». Nous avons également reçu des éloges de la part des Jamaïcains, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de nombreuses autres personnes qui nous ont fait des remarques positives sur notre performance », a déclaré Amoj lors d’un point de presse de l’équipe indienne de relais masculin samedi.

Mais obtenir des résultats historiques comme celui-ci n’est jamais une tâche facile. Il se passe beaucoup de choses dans les coulisses de la vie des athlètes. Les athlètes de JSW Sports ont parlé des conversations que l’équipe a eues avec leurs entraîneurs et de la manière dont un léger changement de technique a amélioré leur timing.

« Avant les séries, les entraîneurs nous ont dit d’adopter la mentalité selon laquelle nous pouvons atteindre notre objectif de terminer la course avec un temps de 2 :58… Les entraîneurs nous ont donné un excellent discours d’encouragement et nous ont motivés. Il n’y avait aucune pression de leur part, ce qui nous a permis de nous sentir détendus et nous avons fait de notre mieux et les résultats l’ont montré », a ajouté Rajesh.

Décomposant davantage leur routine d’entraînement, Anas a expliqué comment l’équipe avait amélioré son timing lors de l’échange de bâtons avec de petits ajustements techniques.

« Comme conseillé par notre entraîneur Raj Mohan, nous avons apporté de légères modifications à nos techniques lors de l’échange de bâtons. Ces ajustements mineurs aident vraiment l’équipe car nous sommes capables de changer un peu plus rapidement et en tant qu’équipe, nous nous sentons plus en confiance », a-t-il déclaré.

Les blessures font également partie intégrante de la vie d’un athlète, et Amoj, qui a lui-même subi quelques blessures au cours de l’année écoulée, a exprimé sa gratitude à JSW Sports et à l’Inspire Institute of Sport pour avoir fourni aux athlètes des soins médicaux appropriés chaque fois que nécessaire.

« JSW Sports a été pour nous un soutien majeur tout au long de ce parcours. Lorsqu’un athlète se blesse, le processus principal consiste à trouver un centre de rééducation approprié où vous pourrez travailler à retrouver rapidement votre forme physique, sans aggraver davantage les blessures. Il existe un excellent centre de rééducation à l’Inspire Institute of Sport (IIS), à Bellary, et chaque fois que nous avons besoin de soutien, nous recevons les meilleurs soins possibles », a-t-il déclaré.

Un autre facteur qui a aidé le quatuor est l’amitié étroite et la camaraderie qu’ils entretiennent entre eux. Anas a approfondi la relation avec ses coéquipiers et a expliqué comment le fait d’avoir des liens étroits les uns avec les autres conduit à une performance animée sur les pistes.

« Nous parlons après chaque séance d’entraînement, course d’entraînement, course principale, de la façon dont cela s’est passé, et nous nous ouvrons les uns aux autres les moindres choses. Si nous avons des inquiétudes, nous les soulevons immédiatement. Corriger des erreurs peut se produire lorsque vous êtes ami avec les personnes avec lesquelles vous faites partie de l’équipe, car il existe une confiance entre vous. C’est très motivant que les gens autour de moi me comprennent parfaitement et que nous soyons tous capables de communiquer efficacement à tout moment.

Maintenant que les Jeux asiatiques sont en vue et les Jeux olympiques de Paris dans moins d’un an, l’équipe indienne masculine du relais 4X400 m est prête à poursuivre sur sa lancée et à atteindre de nouveaux sommets.

« Notre performance aux Championnats du monde est une grande motivation pour nous avant les Jeux asiatiques. Je pense que si nous pouvons gérer la pression aux Mondiaux, nous sommes prêts à supporter ce genre de pression même aux Jeux olympiques… Nous sommes motivés pour remporter une médaille d’or aux Jeux et poursuivre sur notre lancée jusqu’aux Jeux olympiques de Paris », a signé Ajmal. désactivé.