L’équipe indienne de relais 4x400m cherche à se tailler une place aux Jeux Olympiques de Tokyo

L’équipe indienne de relais 4 × 400 mètres cherchera à éviter l’élimination et à rester en lice pour Olympique de Tokyo Jeux au Grand Prix d’Inde (IGP) IV qui se déroule le 21 juin à Patiala.

« L’inclusion de l’équipe masculine de relais 4x400m dans le programme IGP IV donnera aux athlètes une chance d’améliorer leur chronométrage avant la date limite du 29 juin. Le classement mondial de l’Inde est 15 alors que les 16 meilleures équipes sont éligibles pour participer aux Jeux olympiques », a déclaré un entraîneur national d’athlétisme. dit IANS.

Le classement mondial continue de fluctuer au fur et à mesure que les équipes nationales améliorent leurs performances dans différentes compétitions à travers le monde.

« Sur la base de la performance indienne de 3 minutes 02,59 secondes enregistrée en juillet 2019 en Turquie, l’équipe nationale figure dans le top 16 mondial. Cependant, le classement actuel est de 15 – trop proche pour plus de confort – et il est important d’améliorer les performances avant la date limite du 29 juin », a ajouté l’entraîneur.

Amoj Jacob, Muhammed Anas, Rajiv Arokia et Noah Nirmal Tom sont les quatre principaux coureurs de l’équipe de relais.

Selon l’un des coureurs, étant donné que l’écart entre le 400 m individuel masculin et les épreuves de relais 4×400 m à l’IGP IV serait compris entre 30 et 45 minutes, il ne sera pas possible pour les athlètes présélectionnés pour l’équipe de relais de concourir en individuel. un événement.

« Le temps de récupération est très réduit. Faire un bon temps dans une épreuve individuelle et ensuite courir un relais rapide de l’épreuve du 4x400m serait difficile », a déclaré l’athlète.

L’échange de bâtons sera un autre facteur clé dans la course de relais pour améliorer le temps.

« Toute erreur dans l’échange de bâton pourrait s’avérer coûteuse », a déclaré l’entraîneur.

Les athlètes du groupe de base auront une autre chance d’améliorer leur classement, lors des championnats nationaux d’athlétisme inter-États qui se tiendront à Patiala à partir du 25 juin.

