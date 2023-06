L’équipe indienne de League of Legends part pour Macao ; Prêt à se battre pour le classement des Jeux asiatiques 2023

L’équipe indienne de League of Legends, qui représentera la nation aux 19e Jeux asiatiques 2023, est partie pour Macao pour affronter le Sri Lanka, le Kazakhstan et le Kirghizistan afin de déterminer le classement du prestigieux tournoi de Hangzhou.

L’unité compétente dirigée par le capitaine Akshaj Shenoy et composée des athlètes vedettes Samarth Arvind Trivedi, Mihir Ranjan, Aditya Selvaraj, Aakash Shandilya et Sanindhya Malik affrontera le Sri Lanka et le Kazakhstan le 21 juin avant d’affronter le Kirghizistan le 22 juin.

L’équipe de cinq hommes a démontré des compétences exceptionnelles pour se qualifier pour les Jeux asiatiques grâce aux championnats nationaux d’esports (NESC) organisés par la Fédération indienne d’esports (ESFI) et est déterminée à faire sa marque contre les meilleures équipes de League of Legends pour sécuriser un ensemencement favorable.

Partageant ses réflexions sur la préparation de l’équipe pour représenter le pays et sur la manière dont ESFI les a soutenus dans leur voyage, Akshaj Shenoy, capitaine de l’équipe indienne de League of Legends, a déclaré : « L’événement pour la région de l’Asie centrale et du Sud commençant dans 2 jours, notre équipe se sent très confiante à l’approche de l’événement. Nous avons reçu une formation de l’organisation Esports and Training, FITGMR, qui s’est associée à ESFI pour fournir un encadrement à tous les jeux associés à l’événement. Quelques-uns de nos joueurs n’ont pas pu confirmer leur participation à l’approche des examens et des échéances, et c’est ESFI qui nous a aidés en les triant, ce qui a permis à tous les principaux membres de l’équipe de participer à l’événement. Nous sommes extrêmement excités et prêts à tout donner pour rendre notre pays et nos supporters fiers !

Alors que Esports a été inclus comme titre de démonstration en 2018, il va faire ses débuts à part entière en tant que médaille officielle aux Jeux asiatiques 2023 où l’Inde participera à quatre titres – League of Legends, FIFA Online 4, Street Fighter V : Édition Champion et DOTA 2.

« Le parcours de l’équipe de League of Legends, d’où elle a commencé jusqu’à présent, a été extrêmement louable. Nous avons été témoins de la croissance de l’équipe et de la détermination des joueurs à assurer leur place pour les Jeux asiatiques et, par conséquent, nous sommes convaincus qu’ils mettront en valeur le potentiel Esports de l’Inde sur la scène internationale. Tout le monde à ESFI leur souhaite bonne chance pour les rencontres à Macao et encourage tout le monde à soutenir l’équipe dans ses efforts pour réussir », a déclaré M. Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne des sports électroniques et vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques (AESF )

Initialement prévus pour septembre de l’année dernière, les Jeux asiatiques se tiendront désormais du 23 septembre au 8 octobre 2023. Cet événement multinational cimentera l’entrée d’Esports dans le paysage sportif traditionnel de l’Inde.

L’une des meilleures agences de communication sportives et esports du pays, Artsmith-Concepts & Visions, poursuivra son soutien à la Fédération indienne des sports électroniques en tant que partenaire de communication officiel.

Les matches de classement de l’équipe DOTA 2 comprenant le skipper Darshan, Krish, Abhishek, Ketan et Shubham se dérouleront en ligne le 13 juillet tandis que les athlètes de Street Fighter V Mayank Prajapati et Ayan Biswas se rendront à Hangzhou, en Chine, pour leurs matches de classement respectifs de 22-23 juillet.

Les dates des matchs de classement des athlètes de FIFA Online 4 Charanjot Singh et Karman Singh Tikka seront annoncées prochainement par l’AESF.