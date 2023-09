L’équipe indienne de la Coupe du monde est sortie aujourd’hui. Détails intérieurs sur qui est dedans, qui est dehors

L’équipe indienne de la Coupe du monde ODI 2023 devrait être annoncée aujourd’hui. Le chef du comité de sélection du Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI), Ajit Agarkar, s’est envolé pour le Sri Lanka pour discuter avec la direction de l’équipe et finaliser l’équipe, ont déclaré des sources à NDTV. Il n’y a pas de grandes surprises de la part de l’équipe pour la Coupe d’Asie 2023 que la BCCI avait récemment sélectionnée. L’équipe de la Coupe du monde ODI étant composée de 15 membres, il n’y avait pas de place pour le frappeur du gardien de guichet Sanju Samson tandis que le KL Rahul, à nouveau en forme, était choisi.

Lorsqu’Agarkar a annoncé l’équipe indienne pour la Coupe d’Asie, il a suggéré que l’alignement de la Coupe du monde ODI suivrait le même schéma. L’équipe de la Coupe d’Asie, cependant, était composée de 17 membres, Samson étant inclus comme remplaçant de Rahul. Comme l’équipe de la Coupe du Monde ne doit contenir que 15 joueurs, 2 membres de l’équipe principale ont dû être retirés.

On a appris que les deux membres qui seraient exclus de la liste sont Tilak Varma et Prasidh Krishna. Alors que Varma a reçu sa première convocation ODI pour la Coupe d’Asie, Krishan a été inclus dans la liste après une longue absence pour blessure. Parmi les joueurs de retour, Jasprit Bumrah, Shreyas Iyer et KL Rahul ont gagné une place dans l’équipe indienne pour la Coupe du monde.

Parmi les plus grands absents, Yuzvendra Chahal, qui n’a pas non plus été sélectionné dans l’équipe indienne pour la Coupe d’Asie, n’a pas non plus trouvé sa place dans l’équipe pour la Coupe du monde. Suryakumar Yadav, malgré ses difficultés dans le format 50-over, conserve sa place dans l’équipe.

L’équipe probable de l’Inde pour la Coupe du monde 2023 : Rohit Sharma (c), Hardik Pandya (vc), Shreyas Iyer, Suryakumar Yadav, KL Rahul (semaine), Virat Kohli, Shubman Gill, Axar Patel, Ravindra Jadeja, Ishan Kishan (semaine), Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Mohammad Shami , Mohammed Siraj et Jasprit Bumrah.