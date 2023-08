L’équipe indienne de la Coupe d’Asie en direct : l’Inde abandonnera-t-elle Suryakumar Yadav ?

Annonce de l’équipe indienne, Coupe d’Asie 2023, mises à jour en direct : L’Inde est prête à annoncer son équipe pour la Coupe d’Asie 2023. Le skipper Rohit Sharma et l’entraîneur Rahul Dravid devraient prendre des décisions lors de la finalisation de l’équipe pour le tournoi continental. Il sera intéressant de voir qui finira par revendiquer la place de n ° 4 pour Team India. L’annonce de l’équipe aura lieu lors de la réunion du BCCI à Delhi, avec l’entraîneur-chef Rahul Dravid et le capitaine Rohit Sharma prenant part à la conversation. Le premier match de l’Inde est contre le Pakistan le 2 septembre au Sri Lanka. L’équipe de la Coupe d’Asie revêt une importance supplémentaire car elle donnera plus ou moins une idée de ce à quoi ressemblera l’équipe de la Coupe du monde ODI 2023.

Voici les mises à jour en direct de l’annonce de l’équipe de Team India pour la Coupe d’Asie 2023 :