L’équipe indienne de hockey masculin remporte une victoire 4-3 contre la Nouvelle-Zélande

L’Inde a profité d’une paire de buts de l’attaquant Mandeep Singh pour riposter brillamment après un déficit de deux buts et l’emporter 4-3 contre la Nouvelle-Zélande lors du match d’ouverture de la saison 4 de la FIH Pro League au stade Kalinga ici vendredi.

Ce fut une performance au cœur de lion de la part des Indiens alors qu’ils allaient de l’avant au début du premier quart mais regardaient le baril alors que les Black Sticks marquaient une fois au deuxième quart et deux fois au troisième pour porter le score à 3-1. Les Indiens ont joué au hockey offensif avec beaucoup de cohésion et ont superbement défendu alors qu’ils revenaient malgré un homme à terre pendant 10 minutes au troisième quart.

Mandeep Singh a marqué aux 51e et 56e minutes tandis que Harmanpreet Singh (41e min) et Mandeep Mor (13e min) ont marqué pour l’Inde, tandis que pour la Nouvelle-Zélande, Sam Lane a marqué un doublé aux 22e et 35e minutes tandis que Jake Smith a contribué un but en la 34e minute.

Les deux équipes étaient à égalité en ce qui concerne les tirs au but, l’Inde en ayant neuf et la Nouvelle-Zélande en ayant 11. Les Black Sticks ont cependant obtenu 11 corners de pénalité contre seulement 1 pour l’Inde.

La Nouvelle-Zélande joue dans la FIH Pro League après avoir raté deux saisons en raison des restrictions de voyage de Covid-19. Cependant, ils se sont battus et ont presque remporté la dure rencontre contre les hôtes.

Cependant, c’est Mandeep Mor qui a donné l’avantage à l’Inde au premier quart en convertissant un panier à la 13e minute. La Nouvelle-Zélande a dû attendre la 22e minute pour égaliser le score car elle a obtenu un coup de pénalité et Sam Lane est intervenu pour battre Kishan Pathak dans le but. Les deux équipes se sont créé plusieurs occasions mais elles sont restées 1-1 à la mi-temps.

Jake Smith a porté le score à 2-1 pour la Nouvelle-Zélande lorsqu’il a marqué au début du troisième quart-temps à la 34e minute et une minute plus tard, les Black Sticks semblaient en route vers la victoire lorsque Sam Lane a marqué son deuxième but pour porter le score à 3- 1.

La riposte indienne a commencé lorsque Mandeep Singh a été renversé par un défenseur au moment où il s’est préparé pour tirer au but et l’Inde a reçu un coup de pénalité. Harmanpreet Singh a intensifié pour convertir le coup pour le porter à 2-3 pour l’Inde.

Les pupilles de Graham Reid maintiennent la pression mais la défense néo-zélandaise les déjoue à deux reprises. Leurs problèmes ont été aggravés lorsque le milieu de terrain Sumit a reçu un carton jaune et a été envoyé au sin-bin pendant 10 minutes car il s’agissait de sa deuxième infraction du match.

La Nouvelle-Zélande a tenté de profiter de la personne supplémentaire sur le terrain et a lancé de bonnes attaques, dont l’une leur a valu deux coins de pénalité consécutifs. Cependant, le deuxième a été sauvé par le gardien de but de l’année PR Sreejesh.

L’Inde a continué d’attaquer au quatrième quart et Mandeep Singh est entré dans l’attaque lorsqu’il a été dévié par une passe de Mandeep Mor pour porter le score à 3-3.

Dans la minute suivante, Dilpreet Singh avait une chance de donner l’avantage à l’Inde mais son tir était arrêté par le gardien néo-zélandais.

Alors qu’il ne restait que quatre minutes au compteur, Manpreet Singh a donné l’avantage à l’Inde en inscrivant un but crucial sur un effort en solitaire. L’attaquant chevronné du Pendjab a effectué une superbe course depuis la ligne des 23 mètres, est entré dans le cercle de tir en montrant aux défenseurs une paire de talons propres et a dépassé le gardien de but.

La Nouvelle-Zélande a sorti son gardien pour ajouter un attaquant supplémentaire mais les Indiens ont bien défendu. Les Black Caps ont empoché quelques corners de pénalité à la dernière minute, mais n’ont pas réussi à marquer alors que le gardien Kishan Pathak a réussi un coup de filet puissant.

L’Inde ne pouvait donc pas se voir refuser une victoire mémorable qui l’a mise sur une note gagnante dans le groupe FIH Pro League dans lequel l’Espagne est la troisième équipe.

