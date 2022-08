L’équipe indienne de hockey masculin passe en demi-finale avec une victoire de 4-1 sur le Pays de Galles

L’équipe indienne de hockey masculin a confirmé sa place en demi-finale des Jeux du Commonwealth 2022 avec une victoire 4-1 contre le Pays de Galles à Birmingham, jeudi.

Harmanpreet Singh (18′, 19′, 41′) a réussi un triplé dans le match, tandis que Gurjant Singh (49′) a également ajouté un but alors que le duo a aidé son équipe à remporter une solide victoire dans un concours difficile. Gareth Furlong (55′) a marqué un but de consolation pour le Pays de Galles dans le match.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

L’Inde a pris un départ prudent, conservant le ballon au milieu de terrain alors que le Pays de Galles s’enfonçait plus profondément dans la moitié de terrain indienne. L’attaquant en forme Mandeep Singh a réussi à briser les chaînes et à entrer dans le cercle de frappe, mais le Pays de Galles a réussi à éliminer le danger.

L’attaquant du Pays de Galles James Carson a décoché un tir cadré, mais le gardien indien PR Sreejesh a effectué un superbe arrêt pour nier l’opposition. Mandeep Singh a créé une opportunité dans les dernières secondes du premier quart-temps, mais la défense galloise a empêché un tir cadré et le score est resté 0-0.

Mandeep Singh a effectué une course dangereuse depuis les flancs gauches dans les premières minutes du deuxième quart-temps, continuant de mettre la pression sur la défense galloise. Harmanpreet Singh a placé l’Inde devant en inscrivant le premier but du match sur un penalty corner.

Une minute plus tard, Harmanpreet Singh a ajouté un autre but sur un autre Penalty Corner. Sur le coup de la mi-temps, le Pays de Galles a avancé en nombre alors que James Carson perçait la défense indienne. Il a passé le ballon à Rupert Shipperley, qui l’a frappé à côté, et l’Inde est allée à la mi-temps avec une avance de 2-0.

La seconde mi-temps a commencé avec Abhishek obtenant un coup franc pour l’Inde dans une zone dangereuse, ce qui a permis à l’équipe indienne de remporter un autre Penalty Corner. Mais cette fois-ci, le puissant drag-flick de Harmanpreet Singh a été sauvé par Rupert Shipperley.

Un grand mouvement a été mis en place par le duo de Jarmanpreet Singh et Akashdeep Singh. Mais la dernière passe à Gurjant Singh devant le but est passée à côté, au grand soulagement de la défense galloise. Harmanpreet Singh a réussi son tour du chapeau en convertissant avec succès un coup de pénalité, portant son total de buts dans le tournoi à 9.

A LIRE AUSSI| Mises à jour en direct du CWG 2022, jour 7 : Sindhu passe aux huitièmes de finale, Hima Das se qualifie pour les demi-finales du 200 m

Mené de trois buts, le Pays de Galles a commencé à faire preuve d’urgence dans le dernier quart-temps. Nilakanta Sharma a fait une belle passe à l’intérieur du cercle de frappe vers Akashdeep Singh, mais son tir cadré a été dévié par le poteau de but.

Quelques minutes plus tard, Gurjant Singh a frappé une balle dans les filets pour prolonger l’avance de l’Inde à 4-0. Le gardien Krishan B Pathak a réalisé un formidable arrêt alors que Gareth Furlong décochait un tir cadré depuis un coin de pénalité. Mais quelques minutes plus tard, Gareth Furlong s’est converti après que l’Inde ait concédé un autre Penalty Corner, marquant un but de consolation pour le Pays de Galles. L’Inde a réussi à conserver son avance jusqu’au coup de sifflet final, remportant le match 4-1.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici