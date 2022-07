L’équipe indienne de hockey masculin part pour Birmingham

L’équipe masculine de hockey de l’Inde est partie pour l’Angleterre samedi matin pour les Jeux du Commonwealth à Birmingham avec l’espoir de remporter sa première médaille d’or dans la pièce maîtresse quadriennale. Le méga événement se tiendra du 28 juillet au 8 août.

L’équipe, dirigée par Manpreet Singh, est placée dans la poule B avec l’Angleterre, le Canada, le Pays de Galles et le Ghana et commencera sa campagne contre le Ghana le 31 juillet. Manpreet Singh a parlé de l’excitation dans l’équipe, disant qu’ils viseront un podium aux Jeux.

“Nous sommes très enthousiastes à propos de cet événement car nous nous entraînons pour cette compétition depuis un certain temps maintenant, et nous sommes impatients de présenter notre meilleur spectacle contre certaines des meilleures équipes du monde. Après avoir travaillé sur nos forces et nos faiblesses au cours des derniers mois, nous ferons tout ce qu’il faut pour gagner une médaille ici », a déclaré Manpreet.

Manpreet pense également que la troisième place de l’Inde lors de la saison 2021/2022 de la FIH Men’s Pro League, où elle a fait face à une rude concurrence, l’aidera à Birmingham.

Parlant de l’ambiance dans le vestiaire, Manpreet a déclaré: “Tout le monde est excité et impatient de se donner à 100%. En ce moment, nous nous concentrons sur Birmingham et nous nous habituons à la météo et aux conditions de jeu là-bas. Nous nous préparons également pour notre premier match, car un bon départ contre le Ghana sera crucial pour lancer notre campagne », a-t-il déclaré.

