L’équipe indienne de hockey masculin monte en haut de la piscine avec une victoire de 8-0 sur le Canada

L’équipe indienne de hockey masculin a poursuivi sa séquence sans défaite aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022 en battant le Canada 8-0 mercredi. Harmanpreet Singh (7′, 56′) et Akashdeep Singh (37′, 60′) ont chacun marqué un doublé, tandis qu’Amit Rohidas (10′), Lalit Kumar Upadhyay (20′), Gurjant Singh (27′) et Mandeep Singh (58′) a marqué un but chacun. Avec cette victoire, l’Inde s’est hissée au sommet du tableau de la poule B avec 7 points en 3 matchs.

Le match a commencé avec l’équipe indienne de hockey masculin attaquant immédiatement sur le flanc gauche avec Hardik Singh et Akashdeep Singh menaçant la défense du Canada. Le capitaine Manpreet Singh a glissé une excellente passe à Lalit Kumar Upadhyay à l’intérieur du cercle de frappe, mais le tir de ce dernier est juste passé à côté. Harmanpreet Singh a placé l’Inde devant en marquant le premier but d’un coin de pénalité. Quelques minutes plus tard, Amit Rohidas a dépassé la défensive canadienne par le flanc gauche alors qu’il a frappé un coup puissant dans les filets pour prolonger l’avance de l’Inde à 2-0 avant la fin du premier quart.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

L’Inde a poursuivi ses pénétrations menaçantes à l’intérieur du cercle dans les premières minutes du deuxième quart alors que le Canada s’enfonçait profondément dans sa moitié de terrain pour défendre son but. Après que l’Inde ait reçu un autre Penalty Corner, Lalit Kumar Upadhyay a marqué sur un rebond pour étendre encore l’avance de l’Inde à 3-0. Quelques minutes plus tard, Abhishek a tenté un coup inversé sur la cible après avoir reçu une longue passe. Mais le gardien canadien Ethan McTavish a effectué un arrêt net. Hardik Singh a passé le ballon dans le cercle depuis le flanc gauche et Gurjant Singh a récupéré son bâton juste à temps pour pousser le ballon dans les filets alors que l’Inde entrait à la mi-temps avec une avance de 4-0.

L’Inde n’a donné aucun répit à la défense canadienne, continuant d’attaquer en nombre, au début de la deuxième mi-temps. Hardik Singh a continué d’être l’homme dangereux à l’intérieur du cercle de frappe alors qu’il continuait à enfoncer profondément dans la défense de l’opposition. Akashdeep Singh a frappé un tir instantané du bord du cercle dans les filets alors que l’Inde a prolongé son avance à 5-0. Avec le capitaine Manpreet Singh faisant des allers-retours sur toute la longueur du terrain, le Canada s’est retrouvé bloqué au milieu du terrain et n’a pas pu piquer trop d’attaques dangereuses à l’intérieur du cercle de l’Inde.

Alors qu’il restait 15 minutes au compteur, l’Inde a montré qu’elle était urgente d’inscrire plus de buts au tableau, même si elle menait déjà par cinq buts. Mandeep Singh a passé le ballon à Jarmanpreet Singh, mais le Canada a réussi à éliminer le danger. Quelques superbes arrêts ont été réalisés par la défense canadienne après que Mandeep Singh et Vivek Sagar Prasad ont frappé de puissants tirs cadrés. Une opportunité de coin de pénalité tardive créée par Nilakanta Sharma a permis à Harmanpreet Singh d’obtenir un autre but au tableau. Alors qu’il ne restait que quelques minutes au compteur, Mandeep Singh a frappé un tomahawk dans les filets pour faire inscrire son nom sur la feuille de match, tandis qu’Akashdeep Singh a ajouté un autre but dans les dernières secondes, alors que l’Inde remportait le match 8-0.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici