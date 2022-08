L’équipe indienne de hockey masculin joue un match nul 4-4 contre l’Angleterre

L’Inde a gaspillé un avantage de trois buts et a été tenue en échec 4-4 par les hôtes anglais lors de leur deuxième match de la poule B au hockey masculin des Jeux du Commonwealth, lundi. Les Indiens ont commencé brillamment et ont dominé les deux premiers quarts pour profiter d’une confortable avance de 3-0 à la mi-temps.

Mais les Anglais sont sortis durs dans les deux derniers quarts pour étourdir les Indiens. L’Angleterre a également été aidée par trois cartons contre l’Indien Varun Kumar à deux reprises, un pour cinq minutes en première mi-temps, puis à nouveau 10 minutes en seconde mi-temps, en plus d’une suspension de 10 minutes pour Gurjant Singh dans le dernier quart pour jeu dangereux.

Les Indiens ont marqué grâce à Lalit Upadhayay (3e minute), Mandeep Singh (13e et 22e) et Harmanpreet Singh (46e) sur un corner de pénalité. L’Angleterre a produit une vaillante riposte en seconde période et a marqué grâce à Liam Ansell (42e), Nick Bandurak (47e, 53e) et Phil Roper (53e).

L’Inde et l’Angleterre se sont affrontées quatre fois dans l’histoire du CWG, remportant chacune deux matchs. Lors de leur dernière rencontre, l’Angleterre s’est imposée dans le match pour la médaille de bronze à Gold Coast 2018, s’imposant 2-1. Désespérés de venger cette défaite, les Indiens sont sortis attaquants et ont dominé l’Angleterre dans tous les aspects du match.

Alors que l’Inde était à l’offensive, l’Angleterre se contentait de défendre en profondeur. L’Inde n’a pas tardé à prendre les devants lorsque Lalit s’est empressé de marquer sur un rebond sur un coup de Harmanpreet Singh sur un corner de pénalité.

L’Angleterre a rapidement remporté un corner de pénalité mais a gâché l’occasion. À moins de trois minutes de la fin du premier quart-temps, l’Inde a monté une contre-attaque et Nilakanta Sharma l’a magnifiquement préparé pour Mandeep, qui a utilisé son expérience pour ramener le ballon à la maison avec un brillant revers pour donner à l’Inde une avance de 2-0.

Les Indiens ont continué à dominer la procédure au deuxième trimestre et ont monté des attaques après des attaques contre la citadelle anglaise. Mandeep a prolongé l’avance de l’Inde à la 22e minute lorsqu’il a brillamment tourné pour tirer vers le but, et le ballon est entré après avoir été dévié par un défenseur anglais.

Les Indiens ont continué dans la même veine dans les premières étapes du troisième quart-temps, mais l’Angleterre a fait sa présence au fil du temps. L’Angleterre a eu la meilleure part de possession au troisième quart alors que l’Inde est passée en mode défensif.

À la 42e minute, l’Angleterre a obtenu un corner de pénalité, mais le premier rusher Amit Rohidas est venu à la rescousse de l’Inde avec une course intrépide pour empêcher Sam Ward. Une minute plus tard, Liam Ansell a marqué sur un effort de terrain pour réduire la marge.

Quatre minutes plus tard, l’Inde a obtenu un corner de pénalité et cette fois, Harmanpreet a frappé fort avec un coup bas féroce dans le coin inférieur droit du but de l’Angleterre. Mais la suspension de Varun a durement touché l’Inde alors que l’Angleterre utilisait pleinement l’avantage d’un homme pour appuyer fort sur la défense indienne et en tirait un autre à la 47e minute lorsque Bandurak déviait soigneusement la passe du skipper Jack Waller.

Dans la minute qui a suivi, le gardien anglais Oliver Payne a effectué un bel arrêt sur la ligne de but pour empêcher Hardik Singh. L’Angleterre a maintenu sa pression et obtenu un autre coin de pénalité, mais les Indiens ont défendu en nombre.

À la 50e minute, Roper a porté le score à 4-3 avec un brillant placement après avoir dansé du flanc gauche. À neuf minutes de la fin, Gurjant a obtenu une suspension de 10 minutes pour un tacle dangereux et cela a coûté cher à l’Inde, car Bandurak a dévié une passe d’une contre-attaque pour égaliser les scores et étourdir les Indiens.

L’Angleterre a maintenu la pression et a obtenu un autre corner de pénalité à seulement deux minutes du coup de sifflet final, mais l’Inde a réussi à garder cela à l’écart pour se contenter d’un match nul. L’Inde affrontera ensuite le Canada mercredi.

