L’équipe indienne de hockey masculin est un candidat sérieux pour atteindre la gloire ; Le besoin des femmes d’oublier les fantômes de la Coupe du monde

L’équipe indienne de hockey masculin a bien réussi ces derniers temps avec des performances impressionnantes aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 l’année dernière et à la Coupe d’Asie 2022. Les jours de gloire sont revenus pour le hockey indien et le prochain défi pour eux est les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham.

Ils ont remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques après avoir enregistré un sensationnel 5-4 contre l’Allemagne, ce qui les a aidés à retrouver le nombre de fans qui ont chuté au cours des dernières années. Sous la direction de Rupinder Pal Singh, l’Inde a connu une campagne mémorable en Coupe d’Asie où elle a battu le Japon 1-0 dans le match pour la médaille de bronze.

Cependant, les fans ont maintenant de grands espoirs pour l’équipe indienne et veulent qu’ils améliorent leur jeu et obtiennent l’or à Birmingham.

L’Inde est placée dans la poule B, comprenant l’Angleterre, le Pays de Galles, le Canada et le Ghana. Ils débuteront leur campagne le 31 juillet face au Ghana. L’Angleterre va être leur concurrent le plus coriace dans le groupe. Les deux meilleures équipes entreront en demi-finale et l’Inde a de fortes chances de s’y retrouver, mais l’objectif principal est de dominer le groupe.

Dans la poule A, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, le Pakistan et l’Écosse s’affronteront pour obtenir une place en demi-finale.

L’Inde n’a pas le meilleur des records aux Jeux du Commonwealth puisqu’elle n’a réussi à remporter que deux médailles en cinq participations. Alors qu’ils n’ont pas réussi à se qualifier pour l’événement en 2002.

Ils ont terminé quatrième de l’événement 2018 après avoir perdu le match pour la médaille de bronze contre l’Angleterre. Manpreet Singh and Co. visera cette fois à se venger des hôtes lors de l’affrontement de la phase de groupes.

Pendant ce temps, l’Inde doit également garder un œil sur l’Australie, qui a toujours été une menace majeure pour elle au sein du CWG. Ils ont perdu contre l’équipe australienne classée numéro 1 à deux reprises lors des finales du CWG (2010 et 2014).

Les projecteurs seront braqués sur les stars seniors pour faire le travail à Birmingham. PR Sreejesh doit à nouveau jouer un grand rôle en tant que gardien de but, l’Inde compte beaucoup sur lui pendant les coups de pied arrêtés. Bien que l’Inde ait une solide unité défensive, il incombera au vice-capitaine Harmanpreet Singh d’inspirer l’équipe de l’arrière. Alors que Skipper Manpreet a pour tâche de s’associer aux attaquants vedettes pour percer la défense adverse.

Équipe indienne de hockey masculin :

Gardiens : PR Sreejesh, Krishan Bahadur Pathak

Défenseurs : Varun Kumar, Surender Kumar, Harmanpreet Singh (vice-capitaine), Amit Rohidas, Jugraj Singh, Jarmanpreet Singh

Milieux de terrain : Manpreet Singh (capitaine), Hardik Singh, Vivek Sagar Prasad, Shamsher Singh, Akashdeep Singh, Nilakanta Sharma

Attaquants : Mandeep Singh, Gurjant Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Abhishek.

Calendrier du hockey masculin en Inde :

31 juillet : Inde vs Ghana

1er août : Inde vs Angleterre

3 août : Inde vs Canada

4 août : Inde vs Pays de Galles



Contrairement à l’équipe masculine, les femmes seront sous pression pour les Jeux du Commonwealth de 2022 après un spectacle décevant lors de la Coupe du monde féminine de hockey FIH Espagne et Pays-Bas 2022.

Cependant, l’équipe féminine a eu un spectacle mémorable aux Jeux olympiques de Tokyo où elle a terminé quatrième. Alors qu’ils se sont retrouvés à la troisième place de la première saison de Pro League cette année.

L’équipe féminine indienne a un bon palmarès aux Jeux du Commonwealth avec une médaille d’or en 2002, alors qu’elle s’est contentée de l’argent lors de l’édition suivante en 2006. Aux Jeux de la Gold Coast 2018, les femmes indiennes ont terminé quatrième et n’ont pas réussi à obtenir le médaille après avoir perdu le choc pour la médaille de bronze.

L’équipe indienne, dirigée par Savita, débute sa campagne le 29 juillet contre le Ghana, avant d’affronter le Pays de Galles le 30 juillet, l’Angleterre le 2 août et le Canada le 3 août au tour préliminaire.

Équipe d’Inde de hockey féminin :

Gardiens : Savita (capitaine), Rajani Etimarpu

Défenseurs : Deep Grace Ekka (vice-capitaine), Gurjit Kaur, Nikki Pradhan, Udita

Milieux de terrain : Nisha, Sushila Chanu Pukhrambam, Monika, Neha, Jyoti, Navjot Kaur, Salima Tete

Attaquants : Vandana Katariya, Lalremsiami, Navneet Kaur, Sharmila Devi, Sangita Kumar

Calendrier du hockey féminin en Inde :

29 juillet : Inde vs Ghana

30 juillet : Inde vs Pays de Galles

2 août : Inde vs Angleterre

3 août : Inde vs Canada

