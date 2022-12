L’équipe indienne de hockey masculin est confiante et a des joueurs de qualité pour briller en Coupe du monde : Dilip Tirkey

Le défenseur légendaire Dilip Tirkey pense que l’équipe de hockey indienne actuelle compte des joueurs de qualité qui peuvent récupérer le titre mondial après une interruption de 47 ans.

L’Inde a remporté sa seule Coupe du monde en 1975 à Kuala Lumpur.

En tant qu’hôte, l’édition à venir en janvier de l’année prochaine offre une excellente occasion à l’Inde de terminer sur le podium. La Coupe du monde sera organisée par Bhubaneswar et Rourkela du 13 au 29 janvier.

“L’équipe masculine indienne actuelle est une unité très confiante et les performances qu’ils ont données ces dernières années ont rendu les fans vraiment heureux. Je suis convaincu qu’ils réussiront bien à la Coupe du monde », a déclaré Tirkey, qui est également le président de Hockey India.

“Je veux qu’ils mettent leur meilleur pied en avant et jouent avec confiance. L’équipe a des joueurs de qualité.”

Tirkey, un ancien capitaine indien qui faisait partie de l’équipe médaillée d’or des Jeux asiatiques de 1998, a représenté l’Inde dans trois Coupes du monde et autant de Jeux olympiques.

Le joueur de 45 ans a déclaré que porter le maillot national lors des Coupes du monde et des Jeux olympiques était son rêve ultime.

“J’ai disputé ma première Coupe du monde en 1998. C’était une immense fierté pour moi de faire partie de l’équipe de la Coupe du monde”, a déclaré Tirkey, récipiendaire du prix Padma Shri en 2004.

« Être capitaine de l’équipe indienne a été une bonne expérience, sans aucun doute, et nous avons également joué du bon hockey. J’ai été capitaine aux Jeux olympiques, à la Coupe du monde et même aux Jeux asiatiques, et c’était vraiment une expérience très fière.”

