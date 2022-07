L’équipe indienne de hockey masculin entame sa campagne contre le Ghana à la recherche de l’insaisissable médaille d’or

À la recherche d’une médaille d’or insaisissable aux Jeux du Commonwealth, l’équipe indienne de hockey masculin cherchera à commencer sa campagne sur une note entraînante contre le modeste Ghana lors de son match d’ouverture de la poule B ici dimanche. Le succès phénoménal aux Jeux olympiques de Tokyo, où l’Inde a décroché une médaille de bronze historique après 41 ans, a suscité l’espoir de l’équipe dirigée par Manpreet Singh d’arrêter le mastodonte australien.

La domination de l’Australie au CWG est une question d’envie car le n ° 1 mondial Kookaburras a été la force la plus dominante de l’histoire des Jeux, ayant remporté les six médailles d’or jusqu’à ce jour. Ayant raté un podium lors de la dernière édition des Jeux à Gold Coast, l’Inde aurait soif de succès ici. Selon leur forme, les Indiens peuvent revendiquer l’or insaisissable.

Les meilleurs résultats de l’Inde sont survenus en 2010 à domicile (New Delhi) et à Glasgow (2014) où ils avaient terminé deuxièmes. L’équipe a terminé quatrième à deux reprises – en 1998 à Kuala Lumpur, où le sport a fait ses débuts, et en 2018 à Gold Coast.

L’équipe indienne s’est améliorée à pas de géant sous l’Australien Graham Reid. Canada d’atteindre son objectif.



En parlant de match de dimanche, ce sera la première fois que l’Inde jouera contre le Ghana depuis la Coupe du monde masculine de 1975. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, l’Inde avait gagné 7-0. Reid a déclaré que l’adaptation aux conditions avait été un peu dur pour le côté.

« Il fait étonnamment froid ici. Chaque jour, nous sommes surpris et continuons à nous demander si l’été arrive de sitôt. Tout le monde est maintenant installé. Les premiers jours, nous avons habitué tout le monde à tout dans le village afin que lorsque les matchs commencent, les gens soient très familiers et à l’aise », a-t-il déclaré. conditions de jeu et de s’adapter à l’environnement.

Le capitaine indien Manpreet a déclaré qu’il était essentiel de ne sous-estimer aucun adversaire pour atteindre son objectif aux Jeux. “Notre philosophie cette fois-ci aux Jeux du Commonwealth 2022 est de” dézoomer et zoomer “. Nos entraîneurs nous ont dit de dézoomer et de visualiser ce que nous devons accomplir. Nous voulons gagner une médaille, mais comment pouvons-nous obtenir la même chose ?

“La première chose que nous devons faire est de ne sous-estimer aucune équipe”, a déclaré Manpreet, qui disputera son 300e match international dimanche.

“Deuxièmement, nous devons nous assurer que nous effectuons notre meilleur match par match et nous concentrer sur notre plan de match.” Après le Ghana, l’Inde affrontera l’Angleterre lundi, suivie de matchs contre le Canada (3 août) et le Pays de Galles (4 août) .

