L’équipe indienne de hockey masculin disputera une “série test” de 5 matchs contre l’Australie en novembre-décembre

L’équipe indienne de hockey masculin effectuera une tournée en Australie pour disputer une “série test” de cinq matchs en novembre-décembre.

Les Indiens, actuellement classés cinquièmes, affronteront les Australiens numéro un mondial dans cinq matches entre le 26 novembre et le 4 décembre au MATE Stadium d’Adélaïde.

Les deuxième, troisième et quatrième matchs se joueront les 27 novembre, 30 novembre et 3 décembre.

Ce sera la première fois que les deux équipes se rencontreront depuis que les Kookaburras ont battu l’Inde pour la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth à Birmingham en août.

La “série test” de cinq matchs sera une sortie inestimable pour les deux équipes en vue de la Coupe du monde masculine 2023 qui se tiendra à Odisha en janvier de l’année prochaine.

L’équipe féminine indienne jouera également contre les Australiennes lors d’une série de matches en mai de l’année prochaine, dont les dates restent à confirmer.

Une équipe nationale indienne senior de hockey n’a pas joué en Australie depuis les Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast.

“Dès le moment où nous avons évoqué la possibilité d’accueillir ces matchs à Adélaïde, le gouvernement de l’Australie du Sud a fait preuve d’un énorme enthousiasme et d’un empressement à accueillir, nous sommes donc ravis d’apporter ces séries en Australie du Sud”, a déclaré le PDG de Hockey Australia, David Pryles, dans un communiqué. .

“L’Australie et l’Inde ont développé une rivalité féroce sur le terrain de hockey ces derniers temps. Couplé à la présence d’une population indienne nombreuse et passionnée à Adélaïde, il ne fait aucun doute que cette série sera un ticket chaud à saisir et à attirer des foules formidables », a-t-il ajouté.

Le co-capitaine hautement décoré de Kookaburras, Eddie Ockenden, fera sa 400e apparition internationale dans la série. Le joueur de 35 ans est actuellement sur 398 matches.

L’équipe masculine indienne est actuellement entraînée par l’Australien et ancien Kookaburra Graham Reid. Ils arriveront en Australie après avoir disputé deux matchs consécutifs contre l’Espagne et la Nouvelle-Zélande lors de la saison 2022-2023 de la FIH Hockey Pro League à Bhubaneswar.

“C’est une excellente opportunité pour l’équipe indienne masculine et féminine, car ces matchs serviront de terrain de préparation idéal avant des événements phares comme la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha Bhubaneswar-Rourkela 2023 et les Jeux asiatiques l’année prochaine, nouvellement élu a déclaré le président de Hockey India, Dilip Tirkey.

« Jouer contre une équipe de classe mondiale comme l’Australie sera bénéfique pour nos équipes masculines et féminines de hockey. Je leur souhaite le meilleur et je remercie Hockey Australia d’avoir organisé ces matchs tests », a déclaré Tirkey dans le communiqué de Hockey Australia.

