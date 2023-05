L’équipe indienne de hockey masculin concède un but tardif et s’incline 1-2 face à la Belgique

L’équipe indienne de hockey masculin a perdu contre la Belgique 1-2 lors d’une rencontre acharnée dans la FIH Hockey Pro League 2022-23, étape européenne qui a débuté aujourd’hui au Lee Valley Stadium de Londres. L’attaquant chevronné Mandeep Singh a marqué le seul but de l’Inde tandis que Thibeau Stockbroekx (18 ′) et Nelson Onana (60+) ont marqué un but chacun dans la victoire de la Belgique.

En lançant la campagne à l’étranger, l’Inde a démarré avec confiance au premier trimestre, créant des opportunités précoces. Le vice-capitaine Hardik Singh a joué un rôle clé dans l’attaque de l’Inde, récupérant un premier tir au but du haut du D et secouant la nervosité de jouer contre les finalistes de la Coupe du monde et les champions olympiques en titre. Cependant, le gardien belge Loic Van Doren a été impressionnant sur le poteau de but, éloignant les espoirs de but précoce de l’Inde.

Les minutes suivantes du premier quart-temps ont vu la Belgique ralentir le rythme du match, faire tourner prudemment le ballon et contrôler le jeu. Alors qu’il restait 20 secondes au premier coup de sifflet, la Belgique qui avait en grande partie gardé le ballon, a vu Victor Wegnez créer un PC. Mais le dragflick de Loick Luypaert a été arrêté par le premier rusher indien Amit Rohidas, conjurant un revers précoce.

Trois minutes après le début du deuxième quart-temps, la Belgique a réussi à sortir de l’impasse en créant un autre corner de pénalité. Cette fois, bien que Sreejesh ait réalisé deux arrêts brillants sur le dragflick de Luypaert, la Belgique a gardé le ballon au rebond uniquement pour créer un coup de pied arrêté intelligent dans le D pour battre Sreejesh. C’est Thibeau Stockbroekx qui a récolté une bonne passe décisive pour envoyer le ballon dans le filet.

Ne laissant pas le but les mettre sous la pompe, l’Inde a rebondi lorsque Vivek Sagar Prasad a offert à son équipe son premier PC à la 25e minute du match. Bien qu’Harmanpreet ait capté un puissant dragflick, le ballon a rebondi sur le défenseur belge sur la ligne du but. Mandeep Singh, tapi autour du poteau a capté le rebond, a produit une belle finition pour égaliser. C’était le 98e but international de Mandeep.

Alors que le tableau de bord affichait 1-1 à la mi-temps, les deux équipes ont quitté la pause de dix minutes avec une nouvelle intention d’enregistrer une avance. Au cours des cinq premières minutes, les deux équipes ont échangé des PC, mais aucune n’a réussi dans ses tentatives. Bien que la Belgique ait eu une autre opportunité, quelques secondes avant le coup de sifflet, elle n’a pas pu se convertir.

Continuant à être dans une impasse, le match s’est terminé sur le fil avec les deux équipes en lice pour cet objectif insaisissable. Quatre minutes après le début du quart, la Belgique a réussi un PC tout en essayant de pénétrer dans le flanc gauche. Mais Sreejesh a été excellent au poste pour effectuer de belles sauvegardes. Il a continué à produire des arrêts appétissants qui ont maintenu la Belgique dans la chasse.

Alors que l’Inde continuait à défendre de tout son cœur, son attaque était ralentie, la Belgique s’adaptant à la pleine presse. Les deux dernières minutes du match sont restées tendues, mais la Belgique a pris l’avantage en créant un PC avec quelques secondes pour le dernier sifflet. Cela n’a pas aidé que l’Inde, dans son effort de défense, ait donné quelques PC supplémentaires qui lui ont coûté cher. C’est le nouveau venu Nelson Onana qui a marqué sur un rebond venant d’un PC et assurant une victoire à son équipe.

L’Inde affrontera ensuite la Grande-Bretagne, le samedi 27 mai 2023.