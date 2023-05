L’équipe indienne de hockey masculin cherche à poursuivre sa suprématie dans la Pro League avec un nouvel entraîneur

Une équipe indienne de hockey masculin rajeunie cherchera à conserver sa belle forme depuis le match à domicile et à maintenir sa suprématie en tête du classement lorsqu’elle entamera le séjour européen de la FIH Pro League contre les champions olympiques belges ici vendredi.

Lors de la partie européenne du tournoi, l’Inde affrontera également les Pays-Bas et l’Argentine à Eindhoven, aux Pays-Bas.

L’Inde a surmonté une campagne de Coupe du monde décevante plus tôt cette année pour se hisser au sommet du tableau de la Pro League 2022-23 avec un record invaincu contre les champions du monde l’Allemagne et la puissante Australie.

Les Indiens ont remporté trois victoires pures et simples lors de la manche de Rourkela, tout en remportant un point de bonus en fusillade lors du quatrième match contre les Kookaburras.

L’Inde est actuellement en tête du classement avec 19 points en cinq victoires absolues en huit matches et deux en fusillade.

L’équipe dirigée par Harmanpreet Singh cherchera à poursuivre sur sa lancée victorieuse lorsqu’elle affrontera la Belgique vendredi et la Grande-Bretagne samedi au Lee Valley Stadium ici.

Les hôtes britanniques surferont sur leur récent succès à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, où ils ont gagné 5-2 et 6-1 contre la Nouvelle-Zélande, et ont également battu l’Australie 2-1 et 3-3 (4-2 SO) pour récolter 19 points. à partir de huit matchs avec quatre victoires pures et trois en fusillade.

La Belgique, quant à elle, cherchera à gravir les échelons à partir de sa septième position actuelle. Jusqu’à présent, ils n’ont disputé que quatre matchs dans cette édition de la Pro League et ont remporté un match chacun contre l’Argentine et l’Allemagne.

Les matchs de la Pro League en Europe seront également le premier véritable test pour le nouvel entraîneur en chef de l’Inde, Craig Fulton, et il reste à voir comment il s’intégrera dans le travail à haute pression après avoir succédé à l’Australien Graham Reid, qui a guidé l’équipe vers un historique. médaille de bronze aux JO de Tokyo.

L’Inde a affronté la Grande-Bretagne pour la dernière fois en quart de finale des Jeux olympiques de Tokyo, qu’elle a remporté 3-1.

« Bien que nous n’ayons pas joué régulièrement contre la Grande-Bretagne, nous connaissons l’équipe et les joueurs, et ce qu’ils peuvent apporter à la table, en particulier lorsqu’ils jouent devant leur public », a déclaré le vice-capitaine indien Hardik Singh.

Depuis les Jeux Olympiques de Rio 2016, l’Inde a affronté la Belgique en 19 matches dont la Belgique en a remporté neuf et l’Inde huit, avec deux matches se terminant par des matchs nuls.

L’Inde a affronté la Belgique pour la dernière fois à Anvers l’année dernière, où elle avait perdu 2-3 et gagné 3-3 (5-4 SO) lors de la précédente édition de la Pro League.

Harmanpreet a déclaré avoir hâte de renouveler la rivalité contre la Belgique.

« En tant qu’équipe, l’Inde a construit une saine rivalité contre la Belgique, en particulier au cours des 5-6 dernières années. Nous aimons jouer contre cet adversaire et l’équipe est toujours motivée pour bien faire contre eux », a-t-il déclaré.

« Si vous regardez les statistiques, nous avons toujours produit des rencontres serrées contre la Belgique. Dans l’état d’esprit dans lequel nous nous trouvons en ce moment, nous sommes confiants d’un autre bon spectacle contre eux », a ajouté Harmanpreet, qui se trouve également être le meilleur buteur de la Ligue jusqu’à présent avec 11 buts.

