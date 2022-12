L’équipe indienne de hockey masculin battue 1-5 par l’Australie, perd la série 1-3

La tournée douce-amère de l’équipe indienne de hockey masculin en Australie s’est poursuivie samedi avec une autre défaite pour Harmanpreet Singh et ses garçons et la défaite de la série de cinq matchs 3-1.

L’Australie a réalisé une performance clinique pour surclasser l’Inde 5-1 lors du quatrième match de la tournée au Mate Stadium. Avec cette victoire, l’Australie a scellé la série de cinq matches 3-1, avec un match de plus à jouer.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Jeremy Hayward (29′, 41′) a marqué un doublé pour l’équipe locale tandis que Jake Whetton (30′), Tom Wickham (34′) et Matt Dawson (54′) étaient les autres buteurs.

Dilpreet Singh a lancé le bal pour l’Inde à la 25e minute après un premier quart-temps vierge, mais tout s’est dégradé par la suite.

L’équipe n ° 1 mondiale a montré ses prouesses défensives samedi, dirigée par le gardien vedette Andrew Charter qui a effectué des arrêts exceptionnels pour empêcher l’Inde de marquer.

Après les premières minutes de lutte pour faire de la place dans le cercle des frappeurs, l’Inde a fait une percée à la 25e minute lorsque Dilpreet a mis en valeur ses compétences pour marquer et donner l’avantage aux visiteurs.

Cependant, les visiteurs n’ont pas pu conserver la tête car l’Australie a répondu avec un but dans les quatre minutes suivantes. C’est Hayward en forme qui a converti un coin de pénalité à la 29e minute. Seulement une minute plus tard, ils en ont mis un autre dans le filet grâce à Jake Whetton.

Même si les attaquants indiens ont fait des incursions désespérées dans le cercle des frappeurs au cours des deux quarts suivants, ils n’ont pas pu percer la défense de l’équipe locale. Pour ajouter à leurs malheurs, l’Australie a marqué des buts à intervalles réguliers, ne laissant aucune place à l’Inde pour rebondir.

Deux buts au troisième quart via Tom Wickham à la 34e minute et Hayward à la 41e minute ont encore mis l’Inde sous pression. Le dernier quart-temps a vu l’Australie poursuivre sur sa lancée en portant son avance à 5-1 sur un corner de pénalité à la 54e minute.

“L’Australie était définitivement une meilleure équipe aujourd’hui. Ils ont joué défensivement dès le début et nous n’avons pas pu capitaliser sur l’avance en mettant la pression sur eux. Comme je l’avais dit plus tôt, cette tournée nous a donné une grande visibilité et jouer contre une équipe de qualité comme l’Australie est toujours une expérience d’apprentissage. Nous connaissons maintenant les domaines sur lesquels nous devons travailler davantage avant la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela”, a déclaré le capitaine Harmanpreet Singh.

“Nous allons essayer de rebondir lors du match de demain et chercher à terminer la tournée sur une bonne note”, a-t-il signé.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici