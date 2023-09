L’équipe indienne de hockey masculin bat le Pakistan lors d’une finale passionnante pour remporter la première Coupe d’Asie de hockey masculin à 5 ans

L’équipe indienne de hockey masculin a été couronnée championne samedi lors de la première Coupe d’Asie de hockey à 5 masculin, qui a également servi de tournoi de qualification asiatique pour la Coupe du monde de hockey à 5 masculin FIH d’Oman 2024, battant le Pakistan 4-4 (2-0 SO) dans le match all- finale importante. Par la suite, l’Inde s’est qualifiée pour la Coupe du monde FIH de hockey à 5 masculin d’Oman 2024.

Pour l’Inde, Mohammed Raheel (19′, 26′), Jugraj Singh (7′) et Maninder Singh (10′) ont marqué dans le temps réglementaire, tandis que Gurjot Singh et Maninder Singh ont marqué pour l’Inde lors du Shoot-Out. leur victoire. Pour le Pakistan, Abdul Rehman (5′), le capitaine Abdul Rana (13′), Zikriya Hayat (14′) et Arshad Liaqat (19′) ont marqué les buts.

Ce fut un début dynamique de la part de l’Inde, qui a immédiatement commencé à enfoncer profondément dans la moitié de terrain pakistanaise. Mais le Pakistan a intercepté le ballon et a commencé à menacer depuis le flanc gauche. Le gardien indien Suraj Karkera est intervenu pour réaliser des arrêts importants, mais le Pakistan a brisé la résistance avec Abdul Rehman (5′) inscrivant le premier but du match. Mais le Pakistan n’a pas pu garder les attaquants indiens silencieux trop longtemps, et Jugraj Singh (7′) a fourni l’égalisation indispensable à l’Inde. Trois minutes plus tard, l’Inde a pris les devants dans le match lorsque Maninder Singh (10′) a marqué d’un coup inversé à distance. Le capitaine pakistanais Abdul Rana (13 ′) et Zikriya Hayat (14 ′) ont marqué deux buts consécutifs en fin de match et le match est entré dans la mi-temps avec le Pakistan menant 3-2.

Menée d’un but, l’Inde devait apporter une réponse urgente en seconde période, et l’équipe dirigée par Mandeep Mor a commencé à conserver la possession et à appuyer plus profondément dans la moitié de terrain adverse. Mais le Pakistan a profité d’un défi puisqu’Arshad Liaqat (19e) a envoyé le ballon au fond des filets. Mohammed Raheel (19′) a immédiatement répondu pour ramener un but à l’Inde. L’Inde a commencé à attaquer de tous les côtés, ce qui a conduit le Pakistan à commettre quelques erreurs défensives cruciales. Après avoir reçu une longue passe, Mohammed Raheel (26′) a dribblé la défense pakistanaise et a frappé le ballon dans les filets pour égaliser le score. Les deux équipes ont commencé à chercher le vainqueur alors que le chronomètre commençait à s’élancer vers la fin du temps. Le match s’est déroulé en Shoot-Out après que les deux équipes soient restées dans une impasse à 4-4 à la fin du temps réglementaire. Gurjot Singh et Maninder Singh ont marqué pour l’Inde, tandis qu’Arshad Liaqat et Muhammad Murtaza ont raté leurs tirs pour le Pakistan, et l’Inde a remporté le match 4-4 (2-0 SO) pour remporter le trophée.

Pour leur performance remarquable et leur victoire importante, Hockey India a annoncé Rs 2,00 Lakh pour chaque joueur de l’équipe, tandis que Rs 1,00 Lakh chacun pour le personnel de soutien.

Félicitations à l’équipe pour sa qualification pour la FIH masculine Le hockeyCoupe du monde 5s Oman 2024 et remportant la médaille d’or, le président de Hockey India, Padma Shri, Dr Dilip Tirkey, a déclaré : « Je souhaite féliciter l’équipe pour sa performance remarquable à Oman et pour avoir remporté le tournoi après une compétition féroce. Ce fut une brillante démonstration globale de la part de toutes les personnes impliquées et nos mois de travail acharné et de préparatifs ont porté leurs fruits. J’offre mes meilleurs vœux à l’équipe pour la Coupe du monde FIH de hockey à 5 masculin d’Oman 2024 et j’espère qu’elle continuera à briller. »

Le secrétaire général de Hockey India, Shri Bhola Nath Singh, a ajouté : « Je félicite tous les joueurs et le personnel de soutien pour cet exploit incroyable lors du tournoi. Avec cette grande victoire, l’équipe a rendu la nation fière une fois de plus de sa performance. Nous sommes convaincus que nos joueurs hisseront à nouveau le drapeau indien lors de la Coupe du monde FIH de hockey à 5 masculin à Oman 2024 et nos meilleurs vœux les accompagnent pour le tournoi. »